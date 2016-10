Nordhorn

Schwerer Unfall auf dem Altendorfer Ring

Ein Mann ist bei einem Unfall auf dem Altendorfer Ring in Nordhorn in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt worden. Sein Auto drehte sich mehrfach und landete in einer Leitplanke.

ce Nordhorn. Gegen 3.30 Uhr ist ein 36-Jähriger am Mittwoch auf dem Altendorfer Ring in Nordhorn mit einem Auto verunglückt. Der Mann aus Emlichheim kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge war das Auto Zeugen bereits zuvor aufgefallen, weil es im Bereich des Stadtringes deutlich zu schnell gewesen ist. „Aktuell wird überprüft, ob der Unfallfahrer überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Der beschädigte Ford Mondeo gehört einem Cousin des 36-Jährigen. Möglicherweise hat er das Fahrzeug unbefugt benutzt. Vor Ort waren 18 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen, die den Mann aus dem Fahrzeug befreiten und die Unfallstelle sicherten.

