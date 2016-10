Region

Schwerer Unfall auf A 30: Verursacher flüchtig

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der A 30 bei Rheine lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde auf die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen die Schutzplanke. Der Unfallverursacher flüchtete.

gn Rheine. Bei einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag ist auf der Autobahn 30 zwischen Salzbergen und Rheine Nord ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Polen lebensgefährlich verletzt worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei wurde der in Richtung Osnabrück auf dem Hauptfahrstreifen fahrende Motorradfahrer von einem von hinten kommenden Fahrzeug angefahren. „Durch die Kollision stürzte der Kradfahrer auf die Fahrbahn und schleuderte auf den Seitenstreifen und prallte gegen die Schutzplanke“, heißt es im Polizeibericht von Donnerstagvormittag.

Der Kradfahrer wurde in den Seitenraum geschleudert und zog sich schwerste Verletzungen zu. Gegen 2.30 Uhr sind andere Verkehrsteilnehmer auf den Unfall aufmerksam geworden und informierten die Autobahnpolizei. Der Motorradfahrer wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. „Nach Auskunft der Ärzte besteht Lebensgefahr“, so die Polizei.

Der Verursacher des Unfalls entfernte sich von der Unfallstelle. Nach Angaben eines Sachverständigen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastwagen handeln. Die Autobahn in Richtung Osnabrück wurde zur Absuche der Unfallstelle voll gesperrt. Diese Sperrung dauerte bis etwa 9.45 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.