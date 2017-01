Obergrafschaft

Schuppen in Samern brennt

Bild 1 / 2 In diesem Schuppen brannten Papier und Müll. Foto: Christian Schock.

In diesem Schuppen brannten Papier und Müll. Foto: Christian Schock.

Zu einem Einsatz in Samern ist am Samstagnachmittag die Feuerwehr Schüttorf gerufen worden. Am Holmers Kamp brannte ein Schuppen.

fsu/gn Samern. Ecke Samernsche Straße / Holmers Kamp in Samern hat am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein Schuppen gebrannt. Vermutlich haben dort Kinder oder Jugendliche Papier und Unrat angezündet, sagt die Polizei. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Sportplatz. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Schuppen steht auf einem verlassenen Grundstück hinter einem leer stehenden Haus. Laut Polizei handelt es sich um das Haus, das im Oktober vergangenen Jahres durch Unbekannte angezündet wurde. Der Sachschaden ist derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05923 2263 bei der Polizei Schüttorf zu melden.

Artikel zum Thema Leerstehendes Wohnhaus in Schüttorf angezündet

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen