Ticker

Schulz: SPD-Rentenkonzept kommt in nächsten zwei Wochen

dpa Berlin. Die SPD will den ersten Teil ihres Wahlprogramms bald um ein Rentenkonzept ergänzen. „Das werden wir in den nächsten 14 Tagen machen“, kündigte Kanzlerkandidat Martin Schulz im ZDF-„Heute Journal“ an. Er rechtfertigte, dass die Partei bei der Renten- und Steuerpolitik noch kein fertiges Konzept hat. Anders als andere Parteien mache er keine hohlen Versprechungen. Die Konzepte müssten erst noch durchgerechnet werden, sagte er auch in Interviews der ARD-„Tagesthemen“ und des RTL-„Nachtjournals“. Nach dem Rentenkonzept werde das Steuerkonzept bis zum Parteitag im Juni folgen.