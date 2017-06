Aus aller Welt

Schulz will bei Renten einen neuen Generationenvertrag

Für die einen ist das Rentenkonzept von Martin Schulz reiner Populismus - für die anderen die passende Antwort auf drängende Probleme. Knapp vier Monate vor der Wahl verspricht die SPD Verbesserungen für 50 Millionen Menschen.

dpa Berlin. Mit einem milliardenschweren Reformkonzept für die Rente will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seine Partei aus dem Umfragetief vor der Bundestagswahl führen.

„Die SPD will, dass sich alle auf die Rente verlassen können, Alt und Jung, Arm und Reich, Frauen und Männer gleichermaßen“, sagte Schulz in Berlin. Mit einem „neuen Generationenvertrag“ soll das Rentenniveau auf heutigem Niveau gehalten und eine Solidarrente für Geringverdiener eingeführt werden.

Der Union warf Schulz vor, das Rentenalter über 67 Jahre hinaus erhöhen zu wollen. „Mit mir wird es natürlich keine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben“, sagte der SPD-Chef. Schulz orientierte sich an einem knapp sechs Monate alten Konzept von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD), die die Pläne gemeinsam mit ihm präsentierte. Die Gewerkschaften und die Deutsche Rentenversicherung lobten die Pläne. Arbeitgeber und Union warnten vor dem SPD-Konzept.

Schulz und Nahles wollen das prognostizierte Absinken des Rentenniveaus auf 44,7 Prozent bis 2030 verhindern. Dieses Verhältnis von Löhnen und Rente soll bis dahin bei 48 Prozent gehalten, der Beitragssatz von heute 18,7 Prozent bei maximal 22 Prozent begrenzt werden. Die Solidarrente soll alle, die 35 Jahre und länger gearbeitet haben, eine Rente 10 Prozent über der Grundsicherung garantieren und Altersarmut verhindern.

Die SPD rechnet mit geringen jährlichen Mehrkosten durch ihr Konzept ab 2018. Sie sollen erst mit dem Renteneintritt der Babyboomer im Jahr 2028 sprunghaft auf 18,4 Milliarden steigen und bis 2030 auf 19,2 Milliarden wachsen. Das Geld soll aus Steuermitteln kommen. „Das hört sich auf den ersten Blick viel an, aber es bringt Leistungsverbesserungen für 50 Millionen Versicherte“, sagte Nahles. „Konkret hätte ein Durchschnittsverdiener 2030 150 Euro Rente im Monat mehr.“ Eine zusätzliche Einbeziehung von rund drei Millionen Selbstständigen in die Rentenkasse soll sich um 0,4 Prozentpunkte dämpfend auf den Beitragssatz auswirken.

Schulz versprach: „Wir machen die Rente für Jung und Alt sicher und verlässlich mit einem neuen Generationenvertrag, der den Lebensstandard im Alter sichert und der tragbare paritätisch finanzierte Beiträge garantiert.“

Der SPD-Kandidat griff Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Union frontal an. Bei CDU/CSU sei nur eins klar: „Es wird im Alter weniger Rente geben, das Rentenniveau sinkt ab (...), im Umkehrschluss sollen dafür die Menschen länger arbeiten und mehr Beiträge zahlen. Das werden wir nicht zulassen.“ Merkel und die Union hätten Nahles schon im November zustimmen können, stattdessen betrieben sie „eine Politik des Abwartens und des Abwiegelns“. Nahles sagte, die Pläne müssten bald umgesetzt werden, wenn das Rentenniveau nicht absinken solle.

Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter, nannte die Pläne „eine schlechte Nachricht“ für Jüngere. „Das SPD-Konzept ist kurzsichtig, da die Finanzierung ab 2030 völlig unklar ist.“ Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Oliver Zander, kritisierte, die 50 Milliarden Euro Gesamtkosten bis 2030 „fehlen bei Bildung, Infrastruktur, Forschung und Sicherheit“. Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) nannte die Pläne „Populismus auf dem Rücken der jungen Generation“. Es sei schade, dass sich Nahles für Schulz` Versprechen hergebe. Die Versicherungswirtschaft sprach von einer „Mogelpackung“.

DGB-Chef Reiner Hoffmann hingegen lobte die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus als „dringend notwendig“, um das Vertrauen in die Rente zu stärken. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sagte, das SPD-Konzept enthalte „wichtige Korrekturen“, gehe aber nicht weit genug. Die Rentenversicherung nannte die geplanten Haltelinien bei Beitragssatz und Rentenniveau „begrüßenswert“. Sie mahnte Konsens der Parteien an. Die Linken warfen der SPD vor, nur an Symptomen herumzudoktern.