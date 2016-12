Nordhorn

Schulpastor Ahlerich Ostendorp im Ruhestand

Der reformierte Nordhorner Schulpastor Ahlerich Ostendorp hat zum 1. Dezember seinen Ruhestand angetreten. Ostendorp erteilte 27 Jahre lang Religionsunterricht am Nordhorner Gymnasium und engagierte sich für die Ökumene.

gn Nordhorn. In den letzten Monaten war Ahlerich Ostendorp im Rahmen einer Elternzeitvertretung in der reformierten Gemeinde Schüttorf tätig. Der 65-Jährige war besonders engagiert in der ökumenischen Zusammenarbeit; so war er von 2007 bis 2010 Inhaber der Projektpfarrstelle für Fragen der Globalisierung, die maßgeblich das deutsch-südafrikanische Positionspapier „Gemeinsam für eine andere Welt“ zu Fragen der Globalisierung begleitete. Für den Synodalverband Grafschaft Bentheim pflegte Ostendorp die Partnerschaft zur indonesischen Karo-Batak-Kirche und vertrat in diesem Zusammenhang die reformierte Kirche viele Jahre in der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). Bis Oktober war er dort im Aufsichtsrat. Mehr als 20 Jahre lang war Ostendorp Islambeauftragter seiner Kirche.

In dieser Funktion habe er geduldig und kundig für eine notwendige Alphabetisierung gesorgt, sagte Kirchenpräsident Martin Heimbucher vor einigen Wochen vor der Gesamtsynode. So habe Ostendorp stets dafür geworben, notwendigerweise zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden.

Bevor Ahlerich Ostendorp 1989 nach Nordhorn ging, war er sechs Jahre Pastor der Gemeinde Suurhusen-Marienwehr (Ostfriesland). Der gebürtige Ostfriese studierte Theologie in Münster und absolvierte sein Vikariat in Gildehaus.