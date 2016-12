Grafschaft

Schuldspruch im Prozess um Attacke mit Bierglas

Nach einer Disco-Schlägerei hat das Gericht nun das Urteil gefällt: Vier Monate auf Bewährung wegen schwerer Körperverletzung. Dabei ging es auch um die Frage, ob ein Bierglas im Spiel war.

bt Nordhorn. Einen 31 Jahre alten Nordhorner hat die Staatsanwaltschaft vor dem Einzelrichter wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, in der Nacht zum 6. Dezember letzten Jahres in einer Diskothek in Nordhorn einen 23-Jährigen, ebenfalls aus Nordhorn kommenden Mann mit einem Gegenstand – vermutlich einem Bierglas – geschlagen und verletzt zu haben. Gleich zu Beginn der Hauptverhandlung gab der Angeklagte über seinen Verteidiger ein Teilgeständnis ab. Danach war es gegen 3 Uhr nach einer unbeabsichtigten Rempelei zu einem Wortgefecht zwischen ihm und dem jungen Nordhorner gekommen. Weil der angeklagte Logistiker sich hierbei bedroht fühlte, schlug er seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der Geschlagene zu Boden gegangen war, schlug er weiter auf ihn ein.

Dass er bei den Schlägen ein Bierglas oder einen anderen Gegenstand in der Hand hatte, bestritt der Angeklagte. Offenbar bereute er sein aggressives Verhalten heute, denn neben seinem Geständnis erklärte er sich bereit, dem Geschädigten ein Schmerzensgeld zu zahlen.

Schlag ins Gesicht

Der als Zeuge geladene 23-jährige Kfz-Mechatroniker schilderte das Aufeinandertreffen mit dem Angeklagten etwas anders. Danach hatte er sich beim Verlassen der Disco durch eine am Ausgang stehende Gruppe gezwängt und hierbei wohl jemanden angerempelt. Völlig unvermittelt spürte er dann einen Schlag auf den Hinterkopf. Als der Zeuge sich umdrehte, erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser Schlag führte zu einer klaffenden Wunde über dem Auge, die gleich stark blutete.

Dass der Angeklagte noch auf den am Boden liegenden Zeugen einschlug, bestätigte dieser in seiner Aussage. Die Frage des Gerichts nach einem Bierglas, von dem vorher die Rede war, konnte der Zeuge nicht eindeutig beantworten. Er war davon ausgegangen, dass ein Glas benutzt wurde, weil bei der Erstversorgung durch die Sicherheitsleute von Glassplittern die Rede gewesen war. Später im Krankenhaus wurde diese Vermutung nicht bestätigt.

Keine Spur eines Gegenstandes

Eine Zeugin, die ihre Beobachtungen zu Protokoll gab, hatte den Eindruck gehabt, dass die beiden Männer sich kannten und es sich zu Beginn um ein freundschaftliches Treffen mit Geschubse handelte, bis der Angeklagte auf den Zeugen einschlug. Auch diese Zeugin konnte nicht bestätigen, dass der Angeklagte mit einem Gegenstand geschlagen hätte.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft wertete das Ergebnis der Beweisaufnahme in seinem Plädoyer als eine einfache Körperverletzung. Danach hatte der Angeklagte ohne triftigen Grund auf den Geschädigten eingeschlagen. Dass der Angeklagte aus Notwehr gehandelt hat, sei nicht zu erkennen. Trotz des Geständnisses, der gezeigten Reue und einer nicht auszuschließenden Provokation sollte auf eine Bewährungsstrafe von acht Monaten erkannt werden, auch wenn der Angeklagte nicht zum ersten Mal vor Gericht stand. Als Wiedergutmachung sollte ein Schmerzensgeld von 500 Euro zu zahlen sein. Die Teilnahme an einem Anti-Aggressions-Training – auf die in einem früheren Verfahren erkannt wurde – sollte Bestandteil der Bewährungsauflage sein.

Beteiligte unter Alkoholeinfluss

Rechtsanwalt Diekmeyer als Verteidiger wies darauf hin, das der erste Schlag nach einer verbalen Auseinandersetzung erfolgte, weil sein Mandant sich bedroht fühlte. Für die Schläge danach konnte auch er kein Verständnis aufbringen, gab aber zu bedenken, dass alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen. Eine Bewährungsstrafe von zwei Monaten sollte nach Meinung des Verteidigers ausreichend sein. Mit den beantragten Bewährungsauflagen zeigte er sich einverstanden.

Das von Richter Ratering verkündete Urteil lautete schließlich auf vier Monate Haft wegen Körperverletzung, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Bewährungsauflagen entsprachen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Verurteilte und sein Anwalt verzichteten auf Rechtsmittel.