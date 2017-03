Niedergrafschaft

Schulden bereiten Uelsen Bauchschmerzen

Mit Zähneknirschen hat der Rat der Samtgemeinde Uelsen am Montag den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Obwohl geplante Investitionen zurückgestellt wurden, steigt der Schuldenberg weiter an.

Uelsen. Ratsherr Lambertus Wanink (CDU) bezeichnete die Zustimmung seiner Fraktion zum Haushalt als „reine Good-Will-Aktion“. Neue Möglichkeiten müssten gefunden werden, um in Zukunft eine Schuldenaufnahme zu vermeiden. Durch die Netto-Neuverschuldung in Höhe von 706.800 Euro steigt der Schuldenberg der Samtgemeinde bis Jahresende voraussichtlich auf rund 5,4 Millionen Euro – Ende 2010 waren es noch 3,3 Millionen Euro. „Im Haushaltsplan wird von einer positiven Entwicklung für die nächsten Jahre gesprochen, ich bin da eher skeptisch. Es können immer Kosten auftauchen, mit denen niemand rechnet“, meinte Wanink. Die Samtgemeinde habe ein Strukturproblem, das sich nur durch eine Senkung der Kreisumlage nicht beheben lasse.

Ebenfalls mit Bauchschmerzen stimmte die SPD dem Haushalt zu. Andrea Klokkers bezeichnete den Etat aufgrund zurückgestellter Investitionen als „Streichungsliste“. Sie forderte unter anderem die Erstellung eines Schulinvestitionsplans bis zum Haushalt 2018 sowie einen Zwischenbericht der Verwaltung bis zum September. Gerade durch die zurückgestellten Investitionen „müssen wir wissen, was mittelfristig auf uns zukommt, um nach Lösungen zu suchen“, sagte sie.

UWG stimmt gegen Haushalt

Anders als CDU und SPD stimmte die UWG gegen den Haushalt. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber wir müssen ein Signal an den Landkreis setzen. Wir hoffen, dass sich dadurch in Zukunft etwas in der finanziellen Belastung ändert“, erklärte Sprecherin Friederike Klever. Sie erklärte, dass die Samtgemeinde keinen Autobahnanschluss, keine Bahnverbindung und keinen Europark habe. Diese Strukturprobleme müsse der Kreis stärker berücksichtigen.

Die Ablehnung der UWG überraschte den Finanzausschuss-Vorsitzenden Jan Beniermann (CDU). Er verwies darauf, dass er bei Beratungsgesprächen mit der UWG-Fraktion den Eindruck hatte, diese würde dem Haushalt zustimmen. UWG-Mitglied Geert Vrielmann erwiderte, dass „nun ein Prozess des Nachdenkens angestoßen wurde. Insbesondere soll der Landkreis sich in Zukunft verstärkt mit den Einzelgemeinden beraten“.

Uelsens Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers erklärte zum Haushalt, „dass wir uns sicher mehr Investitionen im Schulsektor gewünscht hätten. Einer noch höheren Verschuldung hätte der Landkreis jedoch nicht zugestimmt, weshalb wir uns beschränken mussten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Um die Investitionen teilweise zu decken, wurde die Samtgemeindeumlage – also das Geld, das die Gemeinden an die Samtgemeinde zahlen müssen, von 32 auf 33 Prozent erhöht.

Feuerwehrhaus belastet Finanzen

Für Investitionen gibt die Samtgemeinde in diesem Jahr 1,27 Millionen Euro aus. Der größte Posten ist der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Wilsum, den der Feuerwehrbedarfsplan vorsieht. Dafür werden in diesem Jahr 720.000 Euro fällig. Die Beteiligung an der Grafschafter Breitbandgesellschaft zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Niedergrafschaft kostet 200.000 Euro. Daneben sind für 2017 zahlreiche kleinere Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes, an Schulen, Friedhöfen und für die EDV-Ausstattung im Rathaus geplant. Vorgehalten werden auch 200.000 Euro, um im Notfall eine weitere Flüchtlingsunterkunft zu kaufen. Aktuell besteht dafür kein Bedarf.

Weitere Themen: Auf der Sitzung bestätigte der Rat einstimmig Jörg Pohlmann als Ortsbrandmeister und Gerwin van Tübbergen als stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Uelsen. In der Einwohnerfragestunde kam zudem die medizinische Versorgung in der Samtgemeinde zur Sprache. Herbert Koers erklärte, dass derzeit ein Konzept für ein medizinisches Versorgungszentrum in Uelsen erarbeitet werde. Details zu diesem Projekt würden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.