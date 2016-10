Obergrafschaft

Schüttorfer Stadtradeln mit „tollem Ergebnis“

Zum ersten Mal nahm die Samtgemeinde Schüttorf an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Wolfgang Auffenberg schaffte in den drei Wochen die meisten Kilometer.

his Schüttorf. Sehr zufrieden mit der Premiere beim „Stadtradeln“ zeigten sich am Mittwochnachmittag die Vertreter der Schüttorfer Verwaltung. „Das ist ein tolles Ergebnis“, sagte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus mit Blick auf die Zahlen aus der Samtgemeinde. Insgesamt nahmen in den drei Wochen vom 12. August bis zum 1. September 494 aktive Radfahrer in 29 Teams an dem bundesweiten Wettbewerb teil.

Auftakt mit Ministerpräsident

Der Auftakt in der Samtgemeinde war dabei besonders verlaufen. Mit Stephan Weil hatte der niedersächsische Ministerpräsident den Startschuss gegeben. Anschließend läutete die Radfahrgruppe im FC Schüttorf 09 die Aktion mit einer gut besuchten Radtour ein. Insgesamt kamen die 494 Teilnehmer auf die stolze Summe von 66173 Kilometern, was einer theoretischen Einsparung von 9,4 Tonnen Kohlendioxid entspricht. Auch neun Mitglieder aus den Kommunalparlamenten waren bei der Aktion mit am Start.

Bundesweit kam die Samtgemeinde unter 496 Kommunen auf den 157. Platz, weiter oben platzierten sich die Schüttorfer mit Rang 55 beim Blick auf die gefahrenen Kilometer pro Einwohner. Windhaus betonte aber auch, dass gerade beim „Stadtradeln“ der olympische Gedanke zähle: „Es geht ums Dabeisein und darum etwas für die eigene Gesundheit und den Klimaschutz zu machen.“

Preise für die eifrigsten Radfahrer

Dank mehrerer lokaler Partner wie der Grafschafter Volksbank, der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren, Zweirad Hanselle, Grafschaft Bentheim Tourismus und der Grafschafter Nachrichten konnten die erfolgreichsten Radfahrer und Radteams sich auch über Präsente freuen. Die meisten Kilometer strampelte in den drei Wochen Wolfgang Auffenberg (Team Stadtwerke/TAV) mit 803 Kilometern. Es folgten Hans-Gerd Wanning aus der Radgruppe des FC Schüttorf 09 mit 710 Kilometern und Ansgar Elling (Team Süsteresch), der 656 Kilometer mit dem Rad zurücklegte. Bei den Teams mit den meisten Kilometern pro Kopf hatte ein Mini-Team aus zwei Personen die Nase vorn. „De Isterberger“ radelten im Schnitt 476 Kilometer und landeten damit vor dem Team „Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren/TAV“ (267 Kilometer pro Kopf) auf dem ersten Platz.

Auch die Kinder strampelten für ein gutes Klima. Die beste Schulklasse war dabei die „Drachenklasse“ von der Grundschule auf dem Süsteresch mit 1541 Kilometern. Als bester Kindergarten landeten die „Wietkampstrolche“ in der Auswertung ganz vorne. Zu den 5908 Kilometern trugen aber auch die Erzieherinnen, Eltern und Verwandten tatkräftig bei. Als Anreiz für die Teilnahme wurden unter allen Startern, die mindestens einen Kilometer gefahren waren, außerdem noch drei Preise verlost. Dabei konnte sich Holger Rüggen über den ersten Preis freuen. In der Grafschaft landete die Samtgemeinde bei den Gesamtkilometern hinter Nordhorn und Emlichheim und vor Bad Bentheim und Neuenhaus auf dem dritten Platz.

Wiederholung im kommenden Jahr

Beim „Stadtradeln“, das in der Samtgemeinde federführend von Horst Deters und Jan Stockhorst organisiert worden war, ging es nicht nur um die reinen Kilometer: Die Teilnehmer konnten auch Anregungen zum Radwegenetz geben und Mängel aufzeigen. Nach der gelungenen Premiere will die Samtgemeinde auch 2017 wieder an den Start gehen.