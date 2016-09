Obergrafschaft

Schüttorfer schicken Hilfsgüter nach Syrien

„Menschen helfen Menschen“ lautet das Motto der Hilfsaktion der alevitischen Gemeinde in Schüttorf. Am Samstag schickten die Helfer einen Transport mit Hilfsgütern unterschiedlicher Art nach Syrien – mehr als 32 Tonnen.

Schüttorf. Auf dem Parkplatz des Vereins Ehl-i Beyt Grafschaft Bentheim und Umgebung an der Finkenstraße in Schüttorf herrschte am Sonnabend arbeitsreiches Treiben. Mehr als 20 Mitglieder des muslimisch-alevitischen Vereins von Kinder und Jugendlichen bis zum Rentner packten kräftig mit an, um einen Hilfstransport nach Syrien auf die Reise schicken zu können.

Unter dem Motto „Menschen helfen Menschen 2“ hatte der Verein in den vergangenen Monaten um Spenden und Hilfsgüter – und war dabei auf viele offene Ohren gestoßen. „Im letzten Jahr haben wir den ersten Hilfstransport organisiert. In diesem Jahr ist die Spendenbereitschaft aber noch größer“, freut sich Ayik Kurt, Leiter des Organisationsteams des Vereins, über den großen Erfolg der Hilfsaktion. So wurden die Hilfsgüter in den vergangenen Wochen an jeden Sonnabend in Schüttorf entgegengenommen und in den Garagen beim Vereinszentrum gelagert.

32 Tonnen Hilfsgüter

Beim Packen des Transports kommt zum Vorschein, wie groß die Unterstützung war. Mehr als 32 Tonnen Hilfsgüter an Lebensmitteln, Schulsachen für Kinder, Spielzeug und vor allem an medizinischen Geräten, Verbandsmaterial und Medikamenten ist in den vergangenen Wochen zusammengekommen. „Uns haben viele Krankenhäuser und Ärzte aus der Region unterstützt“, hebt Kurt hervor, denn der Fokus bei der Hilfe liegt auf Möglichkeiten Leben zu retten und zu erhalten.

So können die freiwilligen Helfer neben den Paletten mit unverderblichen Lebensmitteln mithilfe eines Gabelstaplers auch zahlreiche Krankenbetten, Rollstühle oder Rollatoren in den LKW verladen. Auf die zweite Hilfsaktion hatte der Verein in den vergangenen Monaten bei Vereinsfesten, mit Mund-zu-Mund-Propaganda aber auch mithilfe der sozialen Netzwerke im Internet wie Facebook oder Instagram aufmerksam gemacht. Die Organisatoren freuten sich dabei über jede noch so kleine Spende. „Wir wollen etwas bewegen und da zählen auch Kleinigkeiten“, betont Kurt, der dafür auch ein türkisches Stichwort parat hat: „Durch viele kleine Tropfen entsteht ein See.“

Die Hilfe, die aus Deutschland und den Niederlanden stammt, soll Menschen in der Kriegsregion Tartus zugutekommen. Nach dem Transport mit dem LKW wird der Container die Hafenstadt mit dem Schiff erreichen. Von dort sollen die Hilfsgüter auf verschiedene Dörfer verteilt werden. „Das ist eine Region, in die sonst nur wenig Hilfe kommt“, erklärt Vereinsmitglied Gönül Ucar.

Bildergalerie Hilfstransport nach Syrien Bild / Bild kaufen Foto: Hinnerk Schröer

Glaubensunabhängige Hilfe

Bei der Verteilung der Spenden geht es dem Verein darum, den Menschen zu helfen – unabhängig von Glaube oder Religion. „Wir machen keinen Unterschied, ob es Christen, Sunniten oder Atheisten sind. Für uns steht die Hilfe von Mensch zu Mensch im Vordergrund. Denn das Leid vor Ort kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt Ayik Kurt. Damit die Hilfe aus der Grafschaft Bentheim und Umgebung nicht in falsche Hände gelangt, werden sich auch zwei Mitglieder des Vereins auf den Weg nach Syrien machen, um die Verteilung der Hilfsgüter zu überwachen. Für die Transportkosten und die Kosten der Verteilung vor Ort bittet der Verein weiterhin um Spendengelder.