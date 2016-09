GN-Szene

Schüttorfer radelt von Valencia bis nach Köln

Der Schüttorfer Philipp Schulte blickt auf seine Radtour von Valencia in die Heimat zurück. Mit zwei Freunden radelte von Valencia bis Köln.

Mittlerweile steckt Philipp Schulte wieder mitten im Alltag. Der 23-jährige Schüttorfer, der an der TU Braunschweig Wirtschaftsingenieurwesen studiert, macht gerade einen Ferienjob in seiner Heimat. Seine Gedanken schweifen aber immer wieder zum großen Abenteuer: Der mehr als 2000 Kilometer langen Rückkehr auf dem Fahrrad von seinem Erasmusjahr in Valencia. Im Gespräch mit GN-Szene lässt der Schüttorfer die Tour, die er zusammen mit seinen Studienfreunden Philipp Geers (Meppen) und Niklas Schwertner (Köln) in Angriff genommen hat, noch einmal Revue passieren.

Die Idee

Die Idee kam dem Trio bei einem gemeinsamen Ausflug ins spanische Nachtleben. „Wir haben uns gemeinsam in einer Bar überlegt, dieses unglaubliche Jahr mit einer Radtour nach Hause zu beenden“, erzählt Schulte. Was als kleines Hirngespinst begann, wurde in den letzten Wochen des Spanien-Studienjahres zu einem realen Plan: „Wir wollten Valencia nicht auf dem Weg verlassen, auf dem wir angekommen waren.“ Das Flugzeug war also passé. Stattdessen rückte die sportliche Variante mit dem Fahrrad in den Fokus. Mit gutem Equipment und großer Vorfreude machte sich das Trio am 2. Juli auf den Weg Richtung Heimat.

Die Strecke

Vom Studienort Valencia aus machte sich das Trio am Mittelmeer entlang zunächst auf den Weg Richtung Frankreich. Nach elf Tagen mit einer Zwischenstation in Barcelona erreichten Schulte und seine beiden Mitstreiter die Grenze. In Frankreich führte die Strecke zunächst ebenfalls am Meer weiter, bevor es Richtung Narbonne landeinwärts ging. Über Montpellier, Nimes, die beeindruckende Brücke von Avignon, Lyon und Metz nährten sich die Radfahrer Stück für Stück Deutschland.

Dazwischen traf die Gruppe in Valence aber noch auf hochprofessionelle Radler. „Valence war ein Etappenort der diesjährigen Tour de France und wir haben uns den beeindruckenden Zielsprint angeschaut“, berichtete der Schüttorfer. Am 25. Tag erreichte das Trio zunächst Luxemburg und überquerte später auch die deutsche Grenze. Nach 2150 Kilometer und 29 Tagen war mit Köln das gemeinsame Ziel erreicht.

Nach einer Ruhepause nahm Schulte zusammen mit dem Philipp Geers auch noch das Teilstück nach Münster in Angriff, wo die Tour für ihn endete. „Ich habe dort mehrere Tage meine Schwester besucht, die in Münster studiert. Das war ein schöner Abschluss. Bis nach Schüttorf wollte ich dann alleine nicht mehr fahren“, erzählt Philipp Schulte.

Die Höhepunkte

„Die gesamte Strecke am Mittelmeer entlang war wunderschön“, erzählt Schulte, der über viele Kilometer auf der einen Seite den Blick aufs Meer genießen konnte und auf der anderen Seite Wiesen, Felder und urwüchsige Natur.

Ein besonderer Höhepunkt war dabei ein Ausflug auf die Halbinsel Cadaqués. Dort bekam die Gruppe die Gelegenheit ihre Zelte in einem privaten Garten aufzuschlagen – auf der äußersten Spitze der Halbinsel mit direktem Blick aufs Meer. „Den Tipp hatten wir von einer Mädels-Truppe bekommen, die vorher eine ähnliche Tour gemacht hatte“, verrät der Schüttorfer, der das klare Wasser auch zu einem Schnorchel-Ausflug nutzte.

Die Station in Cadaqués war für das Trio aber nicht nur wegen der Landschaft etwas ganz Besonderes. Kurz vor der Grenze nach Frankreich war es nach einem Jahr auch an der Zeit, Abschied von Spanien zu nehmen. „Wir haben dort noch einmal einen speziellen Toast mit Tomaten gegessen. Das war unser Standardfrühstück in Valencia, weil es lecker und günstig war.“

Die Reaktionen

„In Valencia haben zunächst viele gesagt, dass wir verrückt seien, als sie von unserem Plan gehört haben“, berichtet Schulte lachend. Das Erstaunen wich aber schnell großer Begeisterung für die Idee. Auch während der einmonatigen Tour waren die Erfahrungen des Trios durchweg positiv. „In Spanien und Frankreich hatten wir keine Extra-Radwege. Da haben oft Autofahrer neben uns gehalten und uns angefeuert“, so Schulte, der auf dem Weg auch sehr viel Gastfreundschaft von Fremden erfahren hat: „Die Hilfsbereitschaft war sehr groß, auch in Deutschland.“

So ergaben sich immer wieder Gelegenheiten, die Zelte auch auf Privatgrundstücken aufzuschlagen. Bei schlechtem Wetter sogar einmal unter einem extra frei geräumten Carport.

Das Fazit

„Es war eine tolle Erfahrung und ich möchte so etwas auf jeden Fall wieder machen. In welcher Form auch immer“, betont der Schüttorfer. Vor allem das Gefühl der Freiheit auf dem Rad fasziniert ihn auch Wochen später noch: „Du kannst einfach losfahren und selbst entscheiden, wohin dich der Weg führt.“