Schüttorfer kühlen sich im „Quenni“ ab

Von Laura Fühner (Text) und Oliver Wunder (Karte)

Die Badesaison am Quendorfer See ist eingeläutet. Während sich sonst nur die „Hartgesottenen“ im Mai in den See trauen, tummelten sich bei den sommerlichen Temperaturen schon jetzt zahlreiche Gäste um den Badesee.

Quendorf. Viele Schüttorfer haben in dieser Woche schon die Badehose eingepackt und sind zum Quendorfer See gefahren. Während sich sonst nur die „Hartgesottenen“ im Mai in den See trauen, tummelten sich bei den sommerlichen Temperaturen schon jetzt zahlreiche junge Familien mit Kindern um den Badesee. So hat sich der „Quenni“ in den vergangenen Tagen wieder zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt. Viele Schüttorfer haben die Gelegenheit genutzt, um sich mit ihrer Familie im Badesee, oder auch im Schüttorfer Freibad abzukühlen. Video DLRG Tipps fürs sichere Badevergnügen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Benjamin Winter von der DLRG Nordhorn gibt Tipps für das sichere Badevergnügen in der Grafschaft. Der Badespaß am zirka acht Hektar großen „Quenni“ wird vermutlich auch in den kommenden Tagen noch weitergehen: Zwar kühlt es sich erst ein wenig ab, aber schon zum Wochenende hin werden wieder Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius für die Vechtestadt vorausgesagt. Dann können die Schüttorfer wieder unbesorgt in den See springen: Bei seiner jüngsten Sichtprüfung Anfang Mai bescheinigte das Niedersächsische Landesgesundheitsamt dem Quendorfer See eine ausgezeichnete Wasserqualität. Auch der Sandstrand sei in einem guten Zustand. Es gebe vor Ort keine Auffälligkeiten. Übersicht der Badeseen und Freibäder in der Grafschaft Video Das Wetter für Mittwoch, den 31 Mai Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.

