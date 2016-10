Lokalsport

Schüttorf gewinnt, Lohne nur unentschieden

In der Fußball-Bezirksliga bleibt der FC Schüttorf 09 dem Tabellenführer Papenburg auf den Fersen, während Union Lohne in Laxten ein spätes Gegentor zum 2:2 kassierte. Den nächsten Heimsieg feierte der SV Wietmarschen.

Schüttorf. Seine Stärken liegen in der Innenverteidigung, doch am Sonnabend glänzte Andreas Strauch als zweifacher Torschütze für den FC Schüttorf 09: Gegen Blau-Weiß Dörpen war er nach Ecken in der 34. und 56. Minute jeweils mit dem Kopf zur Stelle und trug damit maßgeblich zum verdienten 4:1 (1:0)-Erfolg in der Fußball-Bezirksliga bei. Ein anderer, der gegen einen extrem passiven Gast herausstach, war Jan Baier. Der Dauerläufer auf der Außenbahn legte zwei Tore auf. „Damit hat er sich für seinen stets großen Aufwand belohnt“, freute sich Trainer Rainer Sobiech. Die 09-Fußballer versuchten mit vielen Ballstafetten, die Dörpener aus ihrer Defensive zu locken. Das 1:0 fiel aber nach einer Ecke, bei der der Ball den Weg zu Baier fand, der für Strauch auflegte. Unmittelbar der der Pause erkannte Dörpens Trainer Johnny Bojer ein vermeintliches Foulspiel von 09-Torwart Daniel Brink im Strafraum. „Aber selbst der gegnerische Stürmer hat gesagt, dass es nichts war“, berichtete Sobiech. Der Coach sah, wie sein Team in Halbzeit zwei schnell für eine Vorentscheidung sorgte, nach dem Gegentor zum 1:3 direkt wieder konterte und auch nach dem 4:1 weiter Druck ausübte. „Die Truppe hat die Vorgaben exzellent umgesetzt. Wir waren weiter geil auf den Ball“, freute er sich. Der FC 09 bleibt einen Punkt hinter dem Spitzenreiter aus Papenburg.

Tore: 1:0 Strauch (34.), 2:0 Acar (46.), 3:0 Prondzinski (51.), 3:1 Daron (53.), 4:1 Strauch (56.).

SV Wietmarschen – SV Surwold 3:2 (2:1)

Unter den neuen Trainern bleiben die Wietmarscher Bezirksliga-Fußballer zuhause ohne Makel: Am Sonntag kämpften sie den SV Surwold mit 3:2 nieder – und das in der hochdramatischen Schlussphase sogar in Unterzahl, weil sich Tobias Krieger den Fuß verdreht hatte, nachdem er den Ball bei einem Konter artistisch weitergeleitet hatte. Der Mittelfeldmann konnte nicht mehr weiterspielen, allerdings hatte der SVW unmittelbar davor zum dritten Mal gewechselt. Zu zehnt verteidigten die Wietmarscher ihre Führung, mussten aber noch eine haarige Situation überstehen: „In der Nachspielzeit der Nachspielzeit stand ein Surwolder allein vorm Tor, aber irgendwie bekamen wir noch ein Bein dazwischen“, berichtete Betreuer Werner Borggreve. Schon in der ersten Hälfte hatte der Schiedsrichter länger nachspielen lassen als angezeigt – und in dieser Phase hatte der SVW einen Gegentreffer zum 1:2 kassiert. Zuvor hatten Patrick Keen (19.). und Manuel Hangbers im ersten Spiel nach langer Verletzung zum hoch verdienten 2:0 getroffen. Das 3:1 erzielte Jens Raterink.

Tore: 1:0 Keen (19.), 2:0 Hangbers (44.), 2:1 Pohlmann (45.+2), 3:1 Raterink (68.), 3:2 Voskuhl (73.).

Olympia Laxten – Union Lohne 2:2 (1:1)

Union Lohne muss die beiden Topteams der Fußball-Bezirksliga in der Tabelle ziehen lassen. In Laxten leistete sich die Mannschaft von Trainer Ralf Cordes das zweite Unentschieden in Serie. „Wir haben uns zu wenige Chancen herausgespielt“, sagte der Lohner Coach zum Auftritt seiner Mannschaft, die ohne ihren privat verhinderten Torjäger Kamaljit Singh antrat.

Die Anfangsphase war aus Sicht der Gäste stark. „Wir sind gut reingekommen“, berichtete Cordes, der sich in der 13. Minute über die Führung freute: Christopher Kliemt bediente Dennis Tengen und der traf unten rechts zum 1:0. „Danach haben wir aber den Faden verloren“, ärgerte sich der Lohner Trainer. Laxten kam zu Chancen und auch zum Ausgleich, den Benjamin mit einem Schuss durch eine Spielertraube hindurch erzielte (33.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem Union seine zweite gelungene Offensiv-Aktion auch mit einem Tor krönte: Stefan Horn lupfte den Ball zu Dennis Tenger, der wieder eiskalt blieb und traf (60.). „Wir haben dann Laxten wieder ins Spiel kommen lassen“, sagte Trainer Cordes. Olympia wurde stärker und glich zum zweiten Mal in der 88. Minute aus, als David Scholz im zweiten Versuch für die Emsländer aus 14 Metern erfolgreich war.

Tore: 0:1 Tengen (13.), 1:1 Jose (33.), 1:2 Tengen (55.), 2:2 Scholz (88.).

SC Spelle-Venhaus II – SV Eintracht Nordhorn TV 1:1 (0:0)

Ein Gegentor in der Nachspielzeit hat den SV Eintracht TV den Sieg in der Fußball-Bezirksliga gekostet. „Der Elfmeter war berechtigt“, sagte Nordhorns Trainer Herion Novaku zum Foul des gerade zuvor eingewechselten Tobias Fietz in der 92. Minute. Stefan Rensen traf für die Speller U23 zum 1:1-Endstand. In der ersten, torlosen Hälfte hatten die Gäste die besseren Gelegenheiten. Sie standen kompakt in der Defensive und lauerten auf Konter. Kevin Kamp scheiterte mit einem Kopfball am Torwart der Emsländer (30.) und Mirkan Dönmez traf nur den Innenpfosten (36.). „Das war eine super Leistung von uns. Wir waren sehr zufrieden“, meinte Novaku. Im zweiten Durchgang verlief die Begegnung ausgeglichen. Die Speller bemühten sich und bekamen in der 58. Minute einen – aus Nordhorner Sicht unberechtigten – Elfmeter zugesprochen. Niklas Berger setzte die Kugel jedoch über den Eintracht-Kasten. Das rächte sich aus Sicht der Hausherren in der 74. Minute, als Dominik Schulz bei einer Flanke von Kevin Kamp, die verlängert wurde, goldrichtig stand und zum 1:0 einschoss. In der Schlussphase setzten die Emsländer alles auf eine Karte und kamen kurz vor dem Abpfiff doch noch zum Ausgleich. „Das tut mir leid für die Jungs, die viel investiert haben“, meinte Eintracht-Trainer Herion Novaku.

Tore: 0:1 Schulz (74.), 1:1 Rensen (90.+2).