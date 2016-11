Nordhorn

Schüler lernen spielerisch Wirtschaft kennen

Wenn Schüler in die Rolle von Unternehmensvorständen schlüpfen, wird es spannend: So ging es auch 20 Oberstufenschülern des Gymnasiums Nordhorn, die beim Wirtschaftsplanspiel MIG bei der Kreissparkasse zu Gast waren.

gn Nordhorn. Zu ihrem Alltag als Vorstände großer Unternehmen gehörten Entscheidungen zu Produktion, Forschungsaufwendungen, Investitionen, Finanzierung, Marketing und zum Personal. Die Jugendlichen traten beim Management Information Game (MIG) in drei konkurrierenden Gruppen gegeneinander an, setzten sich Ziele und versuchten, diese im Lauf von sechs Spielrunden zu erreichen. Mit dem realitätsnahen Planspiel möchte der Industrielle Arbeitgeberverband Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim als Veranstalter in Kooperation mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft spielerisch Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge ermöglichen und die Jugendlichen in ihrer beruflichen Orientierung unterstützen. Dazu gehören auch Praxiseinblicke, die die Kreissparkasse als gastgebendes Unternehmen ermöglichte. Fachleute der Sparkasse, der BVB-Verlagsgesellschaft und der KCA Deutag hielten Vorträge zu Themen wie Unternehmensziele, Rechnungswesen, Marketing oder Personalmanagement.

„Die Lerngruppen haben trotz des Zeitdrucks verschiedene Unternehmensstrategien entwickelt und am Ende erfolgreich umgesetzt“, lobte Peter Beckmannshagen als begleitende Lehrkraft die Leistungen der jungen Unternehmer. Bei der abschließenden Marketingpräsentation zeigten die Unternehmen KühlTec AG, Everest AG und KLD AG Kühlschränke mit innovativen Zusatzfunktionen. Schul- und Unternehmensvertreter sowie Eltern wurden als Einkäufer aktiv und vergaben Punkte. Dabei erreichte die KühlTec AG den größten Teilauftrag.

Für Martina Höllman, Ausbildungsleiterin der Kreissparkasse, war das Planspielprojekt ein wertvoller Baustein in der langjährigen Kooperation mit dem Nordhorner Gymnasium.