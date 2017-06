Grafschaft

Schüler erforscht NS-Zeit in der Grafschaft

Erstmals haben sich junge Grafschafter am Schülerpreis der Emsländischen Landschaft für Kultur und Geschichte beteiligt – und prompt fährt ein Elftklässler aus Bad Bentheim den Sieg ein.

Bad Bentheim. Mit seiner Arbeit konnte Jan Malte Immink vom Burg-Gymnasium die Jury überzeugen. „Im Visier der Gestapo: Religionsgemeinschaften in der Grafschaft Bentheim zwischen 1933 und 1936“ – so lautet der Titel des Beitrags, der den Wettbewerb der Emsländischen Landschaft für sich entscheiden konnte. Am Freitag trafen sich der 17 Jahre alte Gewinner, weitere Teilnehmer sowie Vertreter der Schulen, der Emsländischen Landschaft und des Landkreises zur feierlichen Preisverleihung im Forum des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim.

Der zum nunmehr dritten Mal ausgelobte Wettbewerb soll die Beschäftigung mit regionalen Themen im schulischen Bereich fördern und Schülerarbeiten angemessen wertschätzen. Die Beiträge müssen von Schülern der Sekundarstufe II aus dem Emsland und der Grafschaft stammen und dürfen nicht älter als drei Jahre alt sein. Der Gewinner erhält einen Scheck über 500 Euro.

Die Arbeit Imminks basiert vorrangig auf einer Auswertung der 1995 von Gerd Steinwascher herausgegebenen Quellenedition „Gestapo Osnabrück meldet... Polizei- und Regierungsberichte aus dem Regierungsbezirk Osnabrück aus den Jahren 1933 bis 1936“, wie Historiker und Jurymitglied Martin Koers in seiner Laudatio erläutert. „Diese Edition bietet eine ausgezeichnete Quellengrundlage zu Fragen des politischen Widerstands, zum Verhalten der Kirchen gegenüber dem NS-Staat und zur Situation weiterer Glaubensgemeinschaften“, befindet Koers. So blickt Jan Malte Immink auf die Situation der katholischen Kirche und des politischen Katholizismus sowie die der evangelischen Kirche, hier mit besonderer Berücksichtigung des „Kirchenkampfs“. Dabei stellt er die Unterschiede zwischen „Deutschen Christen“ und der „Bekennenden Kirche“ heraus und führt die maßgeblich Handelnden in der Region an.

„Ziemlich schwerfälliger Menschenschlag“

Dies bringt er in Zusammenhang mit den Aussagen der Berichte der Nationalsozialisten, auch unter Aufführung von Originalzitaten. So heißt es darin etwa über die Altreformierten, sie seien ein „ziemlich schwerfälliger Menschenschlag an der holländischen Grenze mit stark ausgeprägtem religiösen Empfinden und realistischer Denkensart ohne nennenswerte Begeisterungsfähigkeit.“

Sowohl in wissenschaftlicher als auch in sprachlich-stilistischer Hinsicht sei die Arbeit sehr gut gelungen, so Koers. Entstanden ist sie im Rahmen in der Geschichts-AG am Burg-Gymnasium unter Leitung von Dr. Detlev Humann.

Von den insgesamt zehn eingereichten Beiträgen stammen drei aus der Grafschaft: Eine gemeinsame Arbeit zum Thema Reformation lieferten Lars Eilering und Nils-Peter Stonjek, auch sie vom Burg-Gymnasium. Ebenfalls teilgenommen hat eine Gruppe der Berufsbildenden Schulen in Nordhorn um Patrick Platje, Tobias Mers und Corinna de Bruin, die unter dem Titel „Auf den Fußstapfen unserer Vorfahren“ der Frage nachging, wie sich die Menschen in der Region zur Zeit des Nationalsozialismus verhalten haben.

Der Startschuss für den nächsten Durchgang des Wettbewerbs fällt nach den Sommerferien. Einsendeschluss ist der 12. Februar 2018.

