Niedergrafschaft

Schoolpad soll im Frühjahr saniert werden

Der Schoolpad im Laarer Ortsteil Echteler ist schon seit längerer Zeit nicht in bestem Zustand. Nun haben Laar und Emlichheim das Geld beisammen: Im Frühjahr soll der Radweg saniert werden. Er ist Teil einer Wanderroute.

Echteler. Der Schoolpad verdankt seinen Namen dem alten Schulgebäude, das heute noch an der Wielener Straße in Echteler steht. Die letzten Schüler haben dort im Sommer 1975 die Bank gedrückt. Aus der Volksschule wurde dann ein Spielkreis. Und auch der ist inzwischen Geschichte – er schloss 2011. Geblieben ist neben dem Schulhaus auch der schmale Pfad, der einmal quer durchs Echtelerfeld führt und den Wilsumer Weg mit dem Timmerweg verbindet.

Heute nutzten vor allem Radfahrer den Schoolpad. So führt die Radwanderroute 13 der „Grafschafter Fietsentour“ über diesen Weg, der seit langer Zeit in schlechtem Zustand ist. Bereits 2013 hatte die Samtgemeinde Emlichheim versucht, Fördergelder für die Sanierung zu bekommen. Doch der EU-Fördertopf war leer – bis jetzt. Vor einigen Tagen ist im Rathaus von Emlichheim ein Förderbescheid in Höhe von 31.400 Euro angekommen. „Nach einer harten Geduldsprobe können wir die Maßnahme nun endlich in Angriff nehmen. Es hat sich gelohnt, dass wir immer wieder am Ball geblieben sind“, meint Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters.

Echteleraner packen freiwillig mit an

Sobald der Winter vorbei ist, soll der Schoolpad in voller Länge, also vom Wilsumer Weg bis zum Timmerweg, neu ausgebaut und mit einer frischen Asphaltdecke versehen werden. Für den touristisch genutzten Abschnitt vom Schöpperts Diek bis zum Timmerweg trägt die Samtgemeinde die Kosten in Höhe von 73.000 Euro. Darin ist die EU-Förderung über 31.400 Euro enthalten.

Für das restliche Teilstück vom Wilsumer Weg bis zum Schöpperts Diek, auf dem keine Radwanderrouten liegen, trägt die Gemeinde Laar die Kosten in Höhe von rund 40.000 Euro. Einen Teil der Bauarbeiten wollen Echteler Bürger freiwillig erbringen. „Nur durch dieses außerordentliche Engagement der Echteleraner ist es möglich geworden, den Ausbau der gesamten Strecke in Asphaltbauweise zu realisieren. Ursprünglich war nämlich – wie bisher – ein Ausbau mit einer doppelten Oberflächenbehandlung geplant“, berichtet Laars Gemeindedirektor Ansgar Duling.