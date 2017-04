Region

Schnapsdiebe schlagen in Haselünne zu

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag bei einem Getränkehersteller eingedrungen, sie hatten es auch auf Hochprozentiges abgesehen.

gn Haselünne. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Getränkefirma an der Ritterstraße eingedrungen. Sie überstiegen nach Polizeiangaben zunächst einen Zaun und schlugen anschließend eine Fensterscheibe ein. Weil das entstandene Loch offenbar nicht groß genug war, brachen sie ein daneben befindliches Fenster auf. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Was sie genau entwendet haben, ist bislang unklar. Sicher ist bislang nur, dass sie auch diverse Flaschen Schnaps stehlen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.