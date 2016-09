Schmidt verteidigt Beckenbauer und weist Vorwürfe zurück

DFB-Frauen lassen neue Trainerin Jones strahlen

Der Auftakt von Steffi Jones ist gelungen: In ihrem ersten Spiel als Bundestrainerin konnte die Nachfolgerin der erfolgreichen Silvia Neid einen ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Russland feiern. Am Dienstag steigt das nächste Match in Ungarn. mehr...