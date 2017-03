Niedergrafschaft

Schleifmaschine fängt Feuer

Bild 1 / 3 Zur Brandstelle mussten 100 Meter Schlauch gelegt werden. Foto: Feuerwehr Neuenhaus

Mit Wärmebildkamera und Atemschutzgeräten kontrolliert ein Trupp die Anlage. Foto: Feuerwehr Neuenhaus

Um Glutnester zu finden, wurden Teile der Anlage geöffnet. Foto: Feuerwehr Neuenhaus

Immer wieder entpuppen sich ausgelöste Brandmeldeanlagen als Fehlalarme – nicht so am Mittwochvormittag in Neuenhaus. Es brannte in einem metallverarbeitenden Betrieb.

gn Neuenhaus. Die Feuerwehr Neuenhaus ist am Mittwochmorgen um 10.19 Uhr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage alarmiert worden. Beim Eintreffen berichteten Mitarbeiter, dass Filter in einer Absauganlage an einer Schleifmaschine brennen. Nach Feuerwehrangaben konnte der Qualm wegen der Rauchabzüge in den Hallendächern aus dem Gebäude nach außen gelangen. Nachdem er die Lage eingeschätzt hatte, erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe. Somit rückten noch mehr Feuerwehrleute aus Neuenhaus und die Feuerwehr Lage nach. Maschinist bekämpft das Feuer Vorbildlich handelte der Maschinenbediener. Mit Feuerlöscher bekämpfte er den Brand und verhinderte so wahrscheinlich eine weitere Ausbreitung. Ein Trupp Feuerwehrleute ging mit Atemschutzgeräten und Wärmebildkamera in das Gebäude. Rund 100 Meter Schlauch mussten dazu quer durch Halle zur Brandstelle gelegt werden. Teile der Anlage wurden demontiert. Feuer schnell unter Kontrolle Die Feuerwehr konnte noch einzelne Glutnester lokalisieren, aber eine Gefährdung war nicht mehr zu erkennen. Abschließen wurde noch der Verlauf der Absauganlage bis aufs Dach kontrolliert. Aber auch hier war keine nennenswerte Erwärmung festzustellen. Vermutlich hatten Funken zu dem Feuer geführt. Verletzt wurde niemand. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Vor Ort waren 22 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen. Zur Absicherung der Einsatzkräfte stand ein Rettungswagen der DRK in Bereitschaft.

