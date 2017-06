Nordhorn

Schlafende Löwen erwachen in Nordhorn

Ob Urlauber, Forscher oder Künstler: Reisen gilt als Quelle für Wissen und Inspiration. Welche Bilder Künstler im Zeitalter der digitalen Globalisierung mitbringen, zeigt die Ausstellung „Woanders“.

Nordhorn. In unterschiedlichen Facetten erzählt die Städtische Galerie im Jahresprogramm 2017 von Ortswechseln. Mit dieser Gruppenausstellung werden bis zum 30. Juli Fotografien, Videos, Zeichnungen, Texte oder skulpturartige Installation von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, in denen sich dem Besucher auf bildnerisch zugänglichen Wegen die ästhetisch verdichteten Erfahrungen und mitteilenswerten Eindrücke von Reisen nach China, Norwegen, in die Schweiz, den Iran, Nahen Osten oder Spanien vermitteln – und ihn vielleicht zur Reflexion der eigenen Lebensumstände daheim anregen.

Zu entdecken sind in einer großzügig und luftig gebauten Ausstellung spannende Bilder, Erzählungen, Klänge oder auch kuriose Mitbringsel von fernen Orten. Dabei vermag es die geistige Unabhängigkeit und Offenheit des Künstlers sowie seine besondere Sensibilisierung der Wahrnehmung die eigene Neugier und Entdeckerlust auf den Betrachter überspringen zu lassen.

Es stellen aus: Frederik Foert, Felix Hüffelmann, Anahita Razmi, Alexander Roob, das Duo Springer/Parker sowie Clara Winter & Miguel Ferráez. Für sie ist Mobilität in jeder Hinsicht selbstverständlich, wobei nichts mittlerweile internationaler ist als die Kunst selbst.

Wenn Künstler reisen, dann stehen sie in einer langen Tradition. Schon früh hat Kultur regionale Grenzen überschritten, ob als Handelsgut oder durch die Künstler. Wie Zunft-Handwerker, Schüler, Entdecker oder „Handelsreisende“ in Sachen Kunst gingen sie in früheren Jahrhunderten auf Wanderschaft. So etwa der niederländische Landschaftsmaler Jacob van Ruisdael. Er reiste mit seinem Haarlemer Freund Nicolaes Berchem um 1650 nach Bentheim, dessen Burg in der Folgezeit auf zwölf seiner grandiosen Landschaften auftaucht. Diese Ölgemälde entstanden im Atelier anhand von Skizzen nicht als realistische Wiedergabe, sondern als idealisierte Landschaftsinszenierung.

Ähnlich verfahren heute etwa die Medienkünstler Springer/Parker, die Norwegens Tundra am Polarkreis als Motiv entdeckt und Landschaftsfotos aus dem Thermofrost oder Fotografien aus dem Mikrokosmos der Vegetationsphänomene mitgebracht haben. Ihre über Nachkolorierung und Kontrastbetonung in überwirkliche Künstlichkeit gesteigerten Bilder von Fjorden, Bergen, Tälern oder Wasserfällen sind gefühl- und stimmungsvoll und von einer leisen Poesie. Die kleinen Formate wirken wie historische Fotografien, ihre Autoren wie Medienarchäologen.

Minimalistischer, aber ebenfalls mit dem Charme künstlerischer Archaik kommt Alexander Roob mit seinen Bleistiftzeichnungen in Schwarzweiß aus Genf daher, die mit einem schnellen und großzügigen, auf das Wesentliche konzentrierten Strich direkt vom Skizzenblock in die Ausstellung zu kommen scheinen. Diese kleinen, zum Teil stark abstrahierten Blätter tragen die Aura der fast vergessenen Reportagezeichnung, wie man sie noch bis weit in die 1960er Jahre aus Zeitungen oder von Buchillustrationen kennt.

Von irritierender Schönheit, angelegt irgendwo zwischen Pop und Kitsch, Groteske und Kulturgeschichte kommt das Readymade „The Lions Sleep Tonight“ von Frederik Foert daher. Entdeckt hat der Künstler die raumhohe, goldrote Aufblasfigur mit lustigen Drachen und Löwen im Reich der Mitte, wo man derart hüpfburgähnliche Gebilde etwa vor Restaurants findet. In Nordhorn wird das „Souvenir“ des Künstlers im Kontext des Galeriepavillons und unter dem Druck eines Gebläses im wahrsten Sinn des Wortes zur kinetischen Skulptur aufgeblasen, die beim Besucher gleichermaßen Befremdung wie Belustigung und Gefallen auslöst. Denn wenn die Löwen durch die Druckluft langsam erwachen, wenn das Gebläse sie aus schlappen Kunststoffhüllen zu mächtigen Figuren bis unter die Decke pumpt, dann wachsen sie zum eigentlichen Star der Ausstellung.

Felix Hüffelmann ist in seiner Foto-Reihe „Americio“ dem Nuklearunglück in dem kleinen Ort Palomares an der spanischen Südostküste auf der Spur, wo nach einem Flugzeugunglück der US-Armee 1966 drei Wasserstoffbomben in bewohnte Gebiete fielen und die Region radioaktiv verseuchten. Der Fotograf stößt 50 Jahre nach der Katastrophe auf beklemmende Bilder des Verfalls – und, ebenso verstörend: auf eine wieder aufblühende Agrar- und Tourimuswirtschaft, die sorglos und unbeeindruckt von der unsichtbaren Bedrohung keine Notiz nimmt.

Anahita Razmi zeigt mit ihrer mehrteiligen Arbeit „The Paykan Project“, dass Reisen in der globalisierten Welt und jenseits des europäischen Schengen-Raumes immer noch zu einem Abenteuer aus bürokratischen Hürden werden kann. Die in Deutschland geborene Künstlerin hat sich auf die Spuren ihres iranischen Vaters begeben und für die Reise im Iran ein Auto aus heimischer Fabrikation erworben. In der Ausstellung steht nicht nur der klapprige Gebrauchtwagen, der einen langen, in elf Stunden Video dokumentierten Weg nach Deutschland hinter sich hat: Gehängt in fast 40 Bildrahmen sind auch die zahlreichen Dokumente, die Razmi zum Kauf des Autos und zur Reise über viele Grenzen benötigte.

Jeder Ortswechsel beeinflusst die eigene Wahrnehmung, ändert die Perspektive auf das Vertraute und seine Bewertung. Die Künstler manifestieren das in ihren Werken, sie sehen als wahre Entdecker nicht den neuen Raum, sondern entwickeln einen neuen Blick. Für den Besucher können diese Reiseberichte Fragen nach der eigenen Herkunft auslösen – und mit der Betrachtungsweise des Künstlers die im Alltag oft verlorene Spannung vor Ort neu entdecken. Hingehen!

Gruppenausstellung „Woanders“, Städtische Galerie Nordhorn, Vechteaue 2, bis zum 30. Juli, Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 14 bis 17 Uhr, sonnabends, 14 bis 18 Uhr, sonntags, 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei.