GN-Szene

Schilder- und Lichtreklamehersteller/in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre; Berufsschule/Ort: Osnabrück; wichtige Schulfächer: Technik, Kunst, Deutsch und Mathe

gn Osterwald. Janine Grüppen ist seit zwei Jahren bei der Firma Brookmann Werbetechnik in Osterwald als Auszubildende zur Schilder- und Lichtreklameherstellerin tätig. „Ich habe überlegt, was ich gerne beruflich machen möchte und hatte eigentlich keine Idee. Hauptsache etwas Handwerkliches“, beschreibt die 19-Jährige ihren Weg in den Beruf, „Als Schilder- und Lichtreklameherstellerin habe ich den perfekten Job getroffen, denn er vereint viele Handwerksberufe. Ich arbeite mit Holz, elektronischen Anlagen oder baue aus Metall und anderen Materialien wie Kunststoff verschiedene Objekte. Und dazu kann ich noch kreativ sein und mich selber entfalten“, schwärmt Janine von ihren Aufgaben. Neben dieser kreativen Arbeit spielen aber auch Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik eine wichtige Rolle.

„Es ist ein umfangreicher und vielseitiger Beruf“, unterstreicht Thomas Brookmann noch mal. Die Tätigkeiten reichen von Folien- und Acrylglasarbeiten über Lackierungen sowie Metallbau- und Elektroarbeiten bis hin zur Montage. „Wir erwarten nicht, dass ein Auszubildender von vornherein alles kann. Was er mitbringen sollte, sind Fleiß, Disziplin, handwerkliches Geschick, Verlässlichkeit und vor allem Interesse daran, etwas Neues zu lernen.“

Nachdem Janine ihr Schulpraktikum bei Brookmann absolviert hatte, war ihr sofort klar, dass es der Job ist, den sie mal erlernen will. Ein paar Ferienjobs und eine Bewerbung später war sie als Auszubildende eingestellt. Dass sie damit die richtige Wahl getroffen hat, zeigt sich auch an anderen Auszubildenden der Firma, die dank der guten Betreuung als Beste ihres Jahrgangs auf Kammer-, Landes- und Bundesebene Preise erhielten und somit einen guten Schritt für ihre spätere berufliche Karriere tun konnten. Beispielhaft ist hier die Auszubildende aus dem letzten Jahr zu nennen, die zum Abschluss ihrer Ausbildung als Schilder- und Lichtreklameherstellerin in ihrem Fach Bundessiegerin geworden ist. Sie überzeugte sowohl mit ihrem zeichnerischen Entwurf als auch mit der praktischen Umsetzung ihres Werkstückes. Konstruieren, Lackieren und Elektrotechnik gehörten dazu, und das mit einer festen Zeitvorgabe. Janine freut sich ebenfalls darüber, wie intensiv sie auf ihren Beruf vorbereitet wird und Einblick in alle Arbeitsbereiche bekommt. Für sie ist auch klar, dass sie nach der Ausbildung bei Brookmann bleiben möchte.

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

Brookmann Werbetechnik GmbH

Nüssler Werbung GmbH

Kreishandwerkerschaft