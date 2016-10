Region

Schiff schlägt auf Dortmund-Ems-Kanal leck

Von Hermann Lindwehr

Ein Schiff auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Spelle drohte am Montagnachmittag zu sinken. 50.000 Liter Wasser waren in den Maschinenraum eingedrungen. Feuerwehrkameraden konnten Schlimmeres verhindern.

Spelle. Der Kapitän des Frachtschiffes „Mondial“ hat am Montagnachmittag einen Notruf abgesetzt, da sein Frachter zu sinken drohte. Die Feuerwehren aus Spelle und Venhaus konnten Schlimmeres verhindern. Das 90 Meter lange Binnenschiff war gegen 15 Uhr auf dem Dortmund-Ems-Kanal im Speller Ortsteil Venhaus vor der Schleuse liegengeblieben. Video Schiff schlägt auf dem Dortmund-Ems-Kanal leck Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Venhaus: Feuerwehr pumpt Wasser aus Schiff, an der Schleuse bei Venhaus.

Das unbeladene Güterschiff, das stromaufwärts in Richtung Süden unterwegs war, geriet in leichte Schräglage. Rund 50.000 Liter Kanalwasser waren vermutlich durch einen Defekt im Kühlwassersystem in den Maschinenraum eingedrungen. Die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Spelle und Venhaus, die mit sechs Fahrzeugen angerückt waren, pumpten das Wasser zunächst in den Frachtraum, da es offensichtlich mit Öl kontaminiert war. Am Abend wurde das Wasser von einem Spezialtankfahrzeug aufgenommen. Die Schifffahrt auf dem Dortmund-Ems-Kanal war nicht beeinträchtigt. Die Wasserschutzpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.



