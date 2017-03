Lokalsport

Schiedsrichterstreik: NFV-Präsident rüffelt Bezirk

Die Entscheidung, die Spiele der Bezirksligen und der Landesliga am Sonntag nicht mit Schiedsrichtern zu besetzen, sei nicht mit dem Landesverband abgestimmt gewesen. Karl Rothmund ruft Präsidium zur Sondersitzung.

Nordhorn. Der Schiedsrichterstreik vom vergangenen Sonntag in Weser-Ems hat ein Nachspiel und beschäftigt am Freitag das Präsidium des Niedersächsischen Fußballverbands. „Mit Unverständnis hat NFV-Präsident Karl Rothmund auf die Entscheidung des Bezirks Weser-Ems reagiert, keine Schiedsrichter für die Spiele der Bezirksligen 1 bis 5 und der Landesliga zu stellen“, teilte der Landesverband am Montag mit. Rothmund betont ausdrücklich, „dass dies keine Maßnahme des NFV, sondern ausschließlich des Vorstandes des Bezirkes Weser-Ems war.“ Die Entscheidung sei „ohne jede Abstimmung mit den Gremien des Landesverbandes getroffen“, worden, wird Rothmund in der Mitteilung des NFV zitiert. Er hat für den kommenden Freitag eine außerordentliche Präsidiumssitzung einberufen, wo der Vorfall besprochen werden soll.

Was der Verbandsspitze nicht gefallen hat, ist klar: Der Bezirk Weser-Ems zweifelt die Gerichtsbarkeit des eigenen Verbandes an, indem er eine Entscheidung des Oberverbandssportgerichts des NFV zum Anlass für den Streikaufruf genommen hat. Die Vorgehensweise des Bezirkes missachte die in der Satzung des NFV verankerte Gewaltenteilung, heißt es in der Mitteilung. „Die stellen im Grunde den Rechtsstaat auf den Kopf“, sagte Rothmund der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund ist eine verbale Entgleisung eines namentlich nicht zu ermittelnden Zuschauers („So etwas wie euch sollte man vergasen“) gegenüber dem Schiedsrichtergespann nach der ohne jede Auffälligkeiten verlaufenen Bezirksliga-Partie zwischen Grün-Weiß Firrel und TuRa Westrhauderfehn im September 2016. Der gastgebende Verein wurde zunächst vom Bezirkssportgericht wegen „diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger“ mit einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro belegt. Firrel wehrte sich gegen das Urteil und bekam in letzter Instanz beim NFV-Oberverbandssportgericht Recht. „Dem Verein kann kein Verschulden vorgeworfen werden. Denn die Äußerung des Zuschauers gegenüber dem Schiedsrichtergespann war im konkreten Fall weder vorhersehbar noch zu verhindern. Insbesondere ist der Zuschauer nicht bereits während des Spiels durch entsprechende oder ähnliche Äußerungen aufgefallen“, hieß es in der Urteilsbegründung.

„Mit diesem Urteil waren wir nicht einverstanden“, bestätigte Stefan Brinker (Werlte) am Montag. Für den Vorsitzenden des Bezirksspielausschusses heißt das: „Damit sind Schiedsrichter nicht mehr geschützt.“ Gegen diese Entscheidung wollte der Bezirk mit der Nichtbesetzung der Spiele am Sonntag ein Zeichen setzen. „Der Spruch des Zuschauers ist nicht zu akzeptieren. Aber das Urteil unseres Gerichtes ist zu akzeptieren“, stellte der NFV-Präsident klar, und kommentierte den Streikaufruf gegenüber DPA eindeutig: „Ich habe da überhaupt kein Verständnis für.“

Dem Bezirksvorstand geht es darum, die Unparteiischen vor verbalen Angriffen und körperlichen Attacken zu bewahren. Brinker warf daher die Frage auf: „Wie können Statuten geändert werden, um Schiedsrichter besser zu schützen?“ An der Präsidiumssitzung am Freitag wird auch der Bezirksvorsitzende Dieter Ohls (Schortens) teilnehmen, der einer der NFV-Vizepräsidenten ist. „Was dabei heraus kommt, weiß ich nicht“, sagte Brinker.

Dem kommenden Wochenende, wenn die Schiedsrichter wieder auf jene Trainer, Spieler und Betreuer treffen, denen sie mit ihrem Streik viel Aufregung und Scherereien beschert haben, sieht Brinker gelassen entgegen. Dass es Ressentiments gibt, glaubt er nicht. „Sicherlich wird noch einmal darüber gesprochen und diskutiert werden“, meint er, „aber es wird keine großen Anfeindungen geben.“ Zumal er ein überwiegend positives Feedback zum Streikaufruf erhalten habe, „sogar von Vereinen, die in der misslichen Lage waren, sich um einen Schiedsrichter kümmern zu müssen.“ Allerdings habe es auch einige gegeben, „die es gar nicht verstanden haben“.