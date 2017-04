Ticker

Schauspielerin Charlize Theron schwärmt von Berlin

dpa Berlin. Oscar-Preisträgerin Charlize Theron schwärmt von der deutschen Hauptstadt. „Berlin ist ohne Zweifel eine meiner fünf liebsten Städte weltweit“, sagte die Südafrikanerin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich liebe Berlin!“ Für den Dreh des Films „Aeon Flux“ lebte sie dort ein halbes Jahr. „Es ist großartig, wenn man am Stück ein halbes Jahr an einem Ort verbracht hat und es einem sehr gefallen hat“, so die 41-Jährige. „Man muss sich selbst eine Nachbarschaft aufbauen, dann hat man seine Lieblingsrestaurants und so weiter.“