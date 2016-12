Sportwelt

Schach-WM: Auch zwölfte Partie endet remis

Auch das zwölfte Spiel um die Schachweltmeisterschaft in den USA ist mit einem Remis zu Ende gegangen. Im Gesamtklassement steht es jetzt 6:6, so dass das Duell um die Schachkrone in die Verlängerung gehen muss.

dpa New York. Der Stichkampf mit verkürzter Bedenkzeit ist für Mittwoch angesetzt. Schon nach 30 Zügen einigten sich am Montag Weltmeister Magnus Carlsen und sein Herausforderer Sergej Karjakin auf die Punkteteilung. Die ganze Partie dauerte weniger als eine Dreiviertelstunde und war die kürzeste im ganzen Match. Der Norweger eröffnete mit dem Königsbauern und spielte wieder Spanisch. Sein russischer Gegner wählte die solide Berliner Verteidigung und hatte in keiner Phase Stellungsprobleme. Beide Spieler absolvierten ihre Züge in schnellem Tempo, waren aber bestrebt, kein größeres Risiko in der letzten Partie mit normaler Bedenkzeit einzugehen. Im Stichkampf am Mittwoch werden vier Schnellpartien mit je 25 Minuten Bedenkzeit pro Spieler gespielt. Steht es dann 2:2, wird der Weltmeister 2016 im Blitzschach ermittelt. Die Notation: Weiß: Magnus Carlsen (Norwegen) Schwarz: Sergej Karjakin (Russland) Spanische Partie 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0-0 Sxe4 5.Te1 Sd6 6.Sxe5 Le7 7.Lf1 Sxe5 8.Txe5 0-0 9.d4 Lf6 10.Te1 Te8 11.Lf4 Txe1 12.Dxe1 Se8 13.c3 d5 14.Ld3 g6 15.Sa3 c6 16.Sc2 Sg7 17.Dd2 Lf5 18.Lxf5 Sxf5 19.Se3 Sxe3 20.Dxe3 De7 21.Dxe7 Lxe7 22.Te1 Lf8 23.Kf1 f6 24.g4 Kf7 25.h3 Te8 26.Txe8 Kxe8 27.Ke2 Kd7 28.Kd3 Ke6 29.a4 a6 30.f3 Le7 Remis Stand: 6:6

Diesen Artikel bewerten weitersagen