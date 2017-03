Lokalsport

SC Union verliert 1:3 in Gladbeck

Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen geraten durch die Niederlage im Abstiegskampf wieder unter größeren Druck. Die Konkurrenten aus Münster und Borken feierten am Sonnabend Siege.

Gladbeck. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim haben ihr Sonnabend-Spiel beim TV Gladbeck mit 1:3 (22:25, 19:25, 25:19, 22:25) verloren. „Wir haben leider nicht so gespielt wie man spielen muss, um in Gladbeck zu gewinnen“, sagte SCU-Trainer Michael Lehmann. Sein Team hatte große Probleme in der Annahme und produzierte zu viele Eigenfehler. Hinzu kamen einige Aufschlagfehler zu viel, wie der Emlichheimer Coach feststellte.

Die Position der verletzten Jugendnationalspielerin Pia Timmer (Lehmann: Sie fehlt uns sehr) übernahm in Gladbeck die US-Amerikanerin Alicia Nelson. „Sie hat ihre Sache gut gemacht“, sagte Lehmann. Als wertvollste Spielerin der Gäste wurde allerdings Spielgestalterin Jolanta Kelner ausgezeichnet. Für Nelson beorderte der SCU-Trainer Zuzana Buchlova auf die Diagonalposition, die zwischenzeitlich Lisanne Masslink einnahm.

Die Gastgeberinnen spielten ihre Erfahrung und Cleverness vor allem in den Endphasen der einzelnen Sätze aus. Nach einem 22:25 im ersten und einem 19:25 im zweiten Durchgang gingen die Emlichheimerinnen im dritten Durchgang zu Beginn mit 6:1 in Führung. Zwar glichen die Gladbeckerinnen zwischenzeitlich zum 16:16 aus, dieser Satz ging aber mit 25:19 an den SCU. „In dieser Phase hatten wir gute Angaben, außerdem hat Gladbeck etwas in der Annahme gewackelt“, berichtete Michael Lehmann. Zwar lagen die Gäste auch im vierten Durchgang zunächst vorne (4:1), danach jedoch übernahmen die TVG-Spielerinnen wieder die Führung – und entschieden Satz vier mit 25:22 für sich.

Durch die Niederlage gerät das Team von Michael Lehmann im Abstiegskampf wieder unter größeren Druck. Die Mannschaften am Tabellenende sind am Sonnabend nahe zusammengerückt. Die Skurios Volleys Borken (3:0 gegen Schwerin) und der USC Münster II (3:2 beim VT Hamburg) verkürzten den Rückstand auf den SCU auf einen (USC) beziehungsweise zwei (Borken) Zähler. Die nächste Möglichkeit zu punkten, haben die Emlichheimerinnen bereits am Sonntag (16 Uhr), wenn der Tabellendritte Stralsund in der Emlichheimer Vechtetalhalle zu Gast ist.