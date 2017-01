Lokalsport

SC Union II gewinnt das Derby beim TV Nordhorn

Der Regionalliga-Spitzenreiter aus Emlichheim entschied den Vergleich mit 3:1 für sich. Das Team von TVN-Coach Gerjan Heerkes leistete großen Widerstand, mit der Zeit setzte sich aber das Spiel der Gäste durch.

Nordhorn. Die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim II haben das Regionalliga-Derby beim TV Nordhorn mit 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:20) gewonnen. Der Tabellenführer aus der Niedergrafschaft musste sich am Freitagabend vor einer stimmungsvollen Kulisse im Nordhorner Euregium ganz schön strecken, um sich gegen tapfer kämpfende Gastgeberinnen zu behaupten. Das Team von TVN-Coach Gerjan Heerkes leistete großen Widerstand, mit der Zeit setzte sich aber zunehmend das Spiel des Spitzenreiters durch.

In den ersten beiden Durchgängen bewegten sich die beiden Grafschafter Kontrahenten auf Augenhöhe und gewannen jeweils einen Satz. Durchgang eins ging mit 25:23 an den TVN, der SC Union II hatte im zweiten Abschnitt das bessere Ende für sich (25:22). Nach dem 6:6-Gleichstand im dritten Satz setzten sich die Emlichheimerinnen zunehmend ab und hatten bei einer 20:12-Führung für eine Vorentscheidung gesorgt – Durchgang drei ging mit 25:16 an die Gäste.

Im vierten Abschnitt führte der TVN mit 7:4, dann jedoch erarbeitete sich das SCU-Team eine Führung. Die Gastgeberinnen gaben sich nicht auf und verbuchten noch einmal eine 17:16-Führung, ehe der Tabellenführer konterte und diesen Satz mit 25:20 beendete.

Für beide Mannschaften folgt bereits am Sonntag die nächste Partie. Der TVN bestreitet um 14 Uhr ein weiteres Heimspiel gegen den Oldenburger TB, die Emlichheimerinnen sind bei der BTS Neustadt zu Gast (16 Uhr).