Lokalsport

SC Union gastiert bei Lehmanns Ex-Klub Schwerin

Beim VCO Schwerin wollen die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen die ersten Punkte der Saison einfahren. Der Wasserschaden in der heimischen Sporthalle erschwert das Training der Mannschaft von Michael Lehmann.

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben in den ersten Wochen der neuen Saison nicht nur mit den gegnerischen Teams zu kämpfen, sondern auch mit den Trainingsmöglichkeiten in der Heimat. Vor dem ersten Auswärtsspiel am Sonnabend (16 Uhr) beim VC Olympia Schwerin mussten Trainer Michael Lehmann und sein Team für eine Übungseinheit sogar in die kleine Sporthalle der Grundschule an der Berliner Straße ausweichen. Bei den Ausmaßen, vor allem auch in der Höhe, ist leistungsorientierter Volleyball kaum möglich. „Es ist gerade nicht optimal. Eine Trainingseinheit fällt derzeit sogar ganz weg“, berichtet der Coach.

Den Zweitligisten trifft es hart, dass die heimische Vechtetalhalle nach einem Wasserschaden seit gut drei Wochen nicht mehr als Trainingsstätte zur Verfügung steht. „Die Stimmung ist dennoch ganz gut im Team“, sagt Lehmann. Dazu trug sicher auch die gute Vorstellung im ersten Saisonspiel gegen den starken DSHS Köln bei, auch wenn das Spiel in drei Sätzen verloren ging. Das Selbstbewusstsein vor dem Spiel morgen ist groß: „Wir fahren nach Schwerin mit der Erwartung, dort besser abschneiden zu können“, sagt Lehmann, „Köln ist ein ganz anderes Kaliber als Schwerin, die einige gute Spielerinnen nicht mehr dabei haben.“

Unter dem Namen VC Olympia tritt der Schweriner Bundesstützpunkt in der 2. Liga an. Jahr für Jahr stoßen Talente aus ganz Norddeutschland dazu, nach der Schulausbildung wechseln sie dann in der Regel zu anderen Vereinen. Vier Jahre lang hat Michael Lehmann in der Talentförderung des Schweriner SC gearbeitet, das Sportgelände am Lambrechtsgrund kennt er bestens.

Einige Weggefährten aus seiner Zeit von 2008 bis 2012 sind beim SSC noch aktiv, mit den aktuellen Spielerinnen der Zweitliga-Mannschaft hatte er aber nicht mehr zu tun. „Vom letzten Jahrgang, den ich in Schwerin vor meinem Wechsel nach Emlichheim betreut habe, sind die letzten Spielerinnen mittlerweile weitergezogen“, sagt Michael Lehmann.

Er hat seinen kompletten Kader zusammen. Auch Libera Jana Oudehinkel ist nach Krankheit am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen und kann gegen Schwerin ihre Zweitliga-Premiere feiern.