Lokalsport

SC Union empfängt Tabellennachbarn Gladbeck

Das Heimspiel der Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen wird am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen. Es treffen zwei Teams aufeinander, die nach vier Spielen eine fast identische Bilanz vorzuweisen haben.

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim empfangen am Sonntag (16 Uhr) den Tabellennachbarn TV Gladbeck. In der Vechtetalhalle treffen dabei zwei Teams aufeinander, die nach vier Spielen eine fast identische Bilanz vorzuweisen haben. Beide Mannschaften haben zwei Mal gewonnen und 7:7 (TVG) beziehungsweise 6:7 (SCU) Sätze auf dem Konto. „Das deutet auf ein Spiel auf Augenhöhe hin“, sagt SCU-Trainer Michael Lehmann. Der Tagesform dürfte in diesem Vergleich somit entscheidende Bedeutung zukommen.

Da ist es aus Sicht der Gastgeberinnen gut, dass Lehmann sein Team gut vorbereitet sieht für das zweite Heimspiel der Saison. „Die Spielerinnen sind engagiert und fleißig“, sagt der Union-Trainer, der seiner Mannschaft in der Spielpause während der Herbstferien eine Woche frei gegeben hatte. Diese Pause könnte vor allem dem Emlichheimer Toptalent Pia Timmer gut getan haben, das sich seit einiger Zeit mit Kniebeschwerden herumplagt. Dass das Gelenk der 15-Jährigen Probleme bereitet, „macht uns schon große Sorgen“, sagt Lehmann – und fügt hinzu: „Sie ist eine wichtige Spielerin und man merkt es, wenn jemand nicht bei hundert Prozent ist.“ Wie wichtig die Jugendnationalspielerin für die Emlichheimerinnen ist, zeigt die Tatsache, dass sie von den gegnerischen Trainern in den ersten drei Spielen als „wertvollste Spielerin“ (MVP) ausgezeichnet wurde. Weitere Verletzungssorgen haben die Niedergrafschafterinnen nicht. Lisanne Masselink war unter der Woche krank, Lehmann geht aber davon aus, dass die Diagonalangreiferin am Sonntag einsatzbereit sein wird.

Mit einem Sieg können die SCU-Volleyballerinnen am Tabellennachbarn vorbeiziehen. Mit dem Spiel gegen Gladbeck startet die Mannschaft von Lehmann in eine heiße Jahresendphase, denn bis zum Beginn der Weihnachtspause nach dem Spiel am 10. Dezember in Dingden sind die Emlichheimerinnen an jedem Wochenende im Einsatz.