Ticker

Saudi-Arabiens Verband entschuldigt sich für gestörte Schweigeminute

dpa Adelaide. Nach den Irritationen bei einer Schweigeminute für die Londoner Terroropfer während eines Länderspieltermins hat sich Saudi-Arabiens Fußballverband für das Verhalten seiner Nationalspieler entschuldigt. Die Spieler hätten nicht beabsichtigt, das Gedenken an die Opfer zu stören, hieß es in einer Mitteilung. Vor der Partie in Adelaide sollten die Opfer der jüngsten Terrorattacke in London mit einer Schweigeminute geehrt werden. Während die Australier der Terroropfer gedachten, setzten mehrere saudi-arabische Spieler ihre Aufwärmübungen fort.