Obergrafschaft

Satirischer Jahresrückblick mit Jörg Knör

Einen genauen Blick hat Komiker und Parodist Jörg Knör auf das Jahr 2016 geworfen. Seinen satirischen Jahresrückblick präsentiert er im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf am 7. Januar.

gn Schüttorf. „Schwindelig vor Vergnügen!“ So schrieb die Presse gerade über Jörg Knör. Man müsse ihn live erlebt haben und werde zum Fan. Am Sonnabend, 7. Januar, ist der Comedian um 19.30 Uhr zu Gast im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf.

Ein ganzes Jahr lang hat Jörg Knör Augen und Ohren in der Medienwelt offen gehalten, denn Aktualität ist für ihn Prinzip. So hat er auch 2016 jede Menge Geschichten eingesammelt – und lässt die Zuschauer diese hautnah erleben. Fast in „Original-Besetzung“. Es ist „Promi-Alarm“ mit den Stars, Sternchen und Politikern, die in 2016 auffällig geworden sind, heißt es in der Ankündigung.

Er macht „den Trump“ und als Guido Maria Kretschmer macht er den Style-Check bei Hillary und Melania. Er besingt als Eros Ramazotti „Die Lombardis“ ... tanzt mit Obama dessen „Letzten Walzer“ und wettert aus dem Himmel als Reich-Ranicki über den (ebenfalls) Preis-Verweigerer Bob Dylan. „Klingelingeling, klingelingeling, was macht der Böhmermann?“ Jörg Knör und klärt noch einmal, was Satire darf und gibt dem Unwort des Jahres „Verschwulung“ ein neues Gesicht. Helmut Schmidt bedankt sich mit Loki für jetzt – „seinen“ Flughafen Hamburg und er erinnert mit O-Tönen an Hans-Dietrich Genscher, Prince und Roger Cicero. Mit Reiner Calmund blendet er noch einmal zurück ins Paris während der EM. Angela Merkel widmet er die Hymne „Wir schaffen das!“ und der Benzin-Lüge der Autoindustrie den Song: „Ich fahr‘ mit Pipi!“ Knörs Prominente beziehen außerdem Stellung zu „Burka, Pokemon-Fieber, Horror-Clowns oder die Löw-Trennung. Alles endet in einer großen Parade der runden Geburtstage : Papst Franziskus 80, die Queen 90, Jauch 60. Nicht fehlen darf auch die Geburtstagsparty von Udo Lindenberg, der mit „Rock’n’Roll-Rollator“ seinen 70. Geburtstag musikalisch nachfeiert.

Tickets gibt es in Schüttorf im Pluspunkt-Büro oder in der Buchhandlung Moldwurf; in Bad Bentheim in der Touristikinformation, in Nordhorn in Georgie’s LP- und CD-Laden. Noch eventuell vorhandene Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.