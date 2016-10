Sanierter Pfad im Moor schon wieder marode

Neuenhaus: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 87-Jährigen in einem Altenheim in Neuenhaus ist das Entsetzen groß. Ein 18-Jähriger soll die Frau am Sonnabend umgebracht haben. Er sitzt nun wegen des Verdachts auf Totschlag in Haft. mehr...