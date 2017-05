Ticker

Sandro Schwarz Nachfolger von Trainer Schmidt bei Mainz 05

dpa Mainz. Sandro Schwarz wird bei Mainz 05 wie erwartet befördert und tritt die Nachfolge des bisherigen Trainers Martin Schmidt an. Der bisherige U23-Coach wird am Mittwoch nach dpa-Informationen beim Fußball-Bundesligisten als Chefcoach vorgestellt. Zuvor hatte auch „bild.de“ über die Personalie berichtet. Der Tabellen-15. der abgelaufenen Saison wollte die Beförderung des 38-Jährigen am Abend aber noch nicht bestätigen.