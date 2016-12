Obergrafschaft

Samtgemeinde Schüttorf erwirtschaftet Überschuss

Kämmerer Gerhard Verwold konnte im Finanzausschuss einen positiven Nachtragshaushalt vorstellen. Außerdem wurden Schulden abgebaut.

Schüttorf. Die Samtgemeinde Schüttorf kann sich über einen Haushaltsüberschuss freuen. Das berichtete Kämmerer Gerhard Verwold bei der Vorstellung des Nachtragshaushaltes 2016 bei der ersten Sitzung des Finanzausschusses in dieser Legislaturperiode. So wurden im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen um jeweils 249.600 Euro auf 8.705.800 Euro angehoben. Im Finanzhaushalt, der die Veränderung der liquiden Mittel darstellt, wurden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 255.700 Euro auf 8.337.900 Euro und die Auszahlungen um 233.700 Euro auf 7.879.200 Euro erhöht. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf 458.700 Euro. Im Ergebnis steht ein positiver Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 7100 Euro. Im Unterhaltungsbereich waren erhebliche Mehrausgaben an der Grundschule auf dem Süsteresch erforderlich. Hierfür wurden zusätzlich knapp 400.000 Euro bereitgestellt, die unter anderem durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und durch die Streichung der Zuweisungen der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden kompensiert werden konnten.

An Investitionen schlagen im Nachtragshaushalt unter anderem ein Mehrbetrag von 150.000 Euro für den Bau des Kleinkinderbereichs im Freibad Schüttorf, die Erneuerung der Brücke an der Wasserstiege in Samern mit zusätzlichen 16.000 Euro zu Buche. Eingespart wurden hingegen 100.000 Euro für die Erneuerung eines Teilstücks der Bahnhofstraße, die auf 2017 verschoben wurde. Bei der Sanierung des „Blauen Traktes“ an der Oberschule wurde der Ansatz für die Erneuerung der Fachräume Physik/Chemie um 40.000 Euro reduziert, weil eine Umsetzung ohnehin erst in 2017 erfolgen wird.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde betrug zu Jahresanfang 7.789.659 Euro, der Stand zum Jahresende beträgt voraussichtlich jetzt 7.451.559. Eingeplant war im Haushalt eine Nettoneuverschuldung von 679.800 Euro. „Wir haben bis heute nicht alle Kredite aufnehmen müssen, die wir eingeplant haben“, erklärte Verwold. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit von 551 Euro auf 484 Euro sinken. „Wir sind mit dem Verlauf des Jahres 2016 sehr zufrieden“, sagte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus.

Friedbert Troll (Schüttorfer Liste) kritisierte, dass die Brückensanierung in Samern teurer geworden sei als geplant. „Andere bauen mit Fertigelementen, das ist deutlich günstiger. Man sollte sich vorher bei Experten erkundigen, wie man günstiger bauen kann.“ Manfred Windhaus entgegnete, dass die Pläne vor dem politischen Beschluss im Fachausschuss diskutiert worden seien. Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Samtgemeinderat die Verabschiedung des Nachtragshaushaltes.

Als eine „sehr erfreuliche Entwicklung“ bezeichnete Windhaus den Bericht über den Jahresabschluss 2015. Hier wurde ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 385.088 Euro erzielt, wobei zu Jahresbeginn lediglich mit einem Überschuss in Höhe von 3.400 Euro geplant wurde. 380.466 Euro an Schulden konnten 2015 netto getilgt werden.