Region

Salzbergener SPD-Chef will in den Landtag

Christian Otten (SPD) aus Salzbergen möchte in den Niedersächsischen Landtag. Zu seinem Wahlkreis Lingen gehört auch die Samtgemeinde Schüttorf.

Salzbergen. Christian Otten möchte in den Niedersächsischen Landtag. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Salzbergen hat bislang als einziger Sozialdemokrat im Wahlkreis Lingen seinen Hut in den Ring um eine Kandidatur für ein Landtagsmandat geworfen.

Zum Wahlkreis Lingen gehören neben der Stadt Lingen die Samtgemeinden Freren und Spelle, die Gemeinden Emsbüren und Salzbergen sowie aus der Grafschaft Bentheim die Samtgemeinde Schüttorf. Ob der 42-Jährige noch einen Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen bekommt, ist offen. „Ich bin gefragt worden, ob ich es machen möchte“, setzt der ehemalige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Salzbergener Raffinerie auf Rückendeckung seiner Genossen: „Ich bin bereit.“ Die finale Entscheidung, ob Otten, der seit Jahren als Industriemeister Chemie bei H+R Chempharm arbeitet, ins Rennen um den traditionell „schwarzen“ Wahlkreis Lingen geht, wird bei der Delegiertenversammlung der SPD-Ortsvereine am 23. März fallen.

„Ich bin mir der Schwierigkeit bewusst“, macht Otten keinen Hehl aus der Größe seines Vorhabens – auch angesichts der Tatsache, dass die Entscheidung über einen hoffnungsvollen Listenplatz möglicherweise erst im Juni fällt. Doch gleichzeitig zeigt er sich optimistisch, nicht chancenlos zu sein. „Die Karten werden neu gemischt“, sagt Otten mit Blick auf das Ende der Amtszeit von Heinz Rolfes (CDU) bisheriger Vertreter der Region in Hannover. Denn letztlich falle die Entscheidung darüber, wer in den Landtag einziehe, am Wahltag in ziemlich genau einem Jahr. „Und wer meint, jetzt schon das Ergebnis zu kennen, sollte mit der Glaskugel im Circus Roncalli auftreten“, sagt Otten.

Aktuell ist das südliche Emsland eine weiße Fläche auf der Karte sozialdemokratischer Mandatsträger auf Landesebene. Die Interessen der hiesigen Region werden quasi vertretungsweise von Gerd Will aus Nordhorn wahrgenommen. Wenn seine Genossen ihn ins Rennen schicken, gehe es zunächst einmal darum, einen guten Wahlkampf zu machen, so Otten im Gespräch mit der „Lingener Tagespost“.

„Stimmen bündeln“

Des Rückhalts der SPD in seiner Heimatbasis Salzbergen kann sich Otten sicher sein. Nun hofft er darauf, auch die Mitglieder der weiteren Ortsvereine im südlichen Emsland davon überzeugen zu können, dass er der richtige Kandidat ist: „Im eigentlichen Wahlkampf geht es darum, die Stimmen der SPD zu bündeln“. Wie das gehen kann, zeigten Otten und die Salzbergener Sozialdemokraten bei der jüngsten Kommunalwahl. Im September vergangenen Jahres nahm nicht nur die SPD der CDU einen Sitz im Gemeinderat weg. Auch Otten selber erzielte als alter und neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender ein positives Wahlergebnis.

Zu den Sozialdemokraten gekommen ist der langjährige Leiter der 800 Mitglieder zählenden regionalen Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) vor nunmehr zehn Jahren. Als Neuling rückte er 2006 in den Salzbergener Gemeinderat nach und verteidigte seitdem zweimal sein Mandat. Erfahrung auf höheren Ebenen hat er auch – als Mitglied des Kreisvorstandes der emsländischen SPD und als stellvertretendes Mitglied im Landesparteirat. Schwerpunkte seiner landespolitischen Arbeit würde er auf die Bereiche Wirtschafts- und Bildungspolitik legen.