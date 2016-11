Grafschaft

Salzbergen: Radfahrer nach Unfall gestorben

Der 76-Jährige wurde beim Überqueren der K 319 von einem Auto erfasst. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

gn Salzbergen. Ein 76-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 319 tödlich verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann mit einem E-Bike den Radweg neben der Straße in Richtung Salzbergen. In Höhe Rammweg überquerte der Mann die Straße und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst, dessen 32-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte.

Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verstarb noch an der Unfallstelle. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Salzbergen, ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein Notfallseelsorger im Einsatz.