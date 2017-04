Niedergrafschaft

Saisonstart auf Arendshof mit mobilem Bienenhaus

Am Ostermontag ist es wieder so weit: Der Arendshof in Laar-Eschebrügge startet in die Saison und öffnet damit im 19. Jahr seine Tore für Besucher aus der Grafschaft und den Niederlanden.

Eschebrügge. Bis es so weit ist, müssen viele der Tiere noch von ihren Winterweiden in die Gehege gebracht werden. Neben bereits bekannten Haustierrassen wie Bunten Bentheimer Schweinen, Jakobsschafen und Ungarischen Steppenrindern hat Familie Arends auf ihrem rund zwei Hektar großen Gelände pünktlich zum Saisonauftakt einige Neuerungen parat: Am großen Teich steht nun ein mobiles Bienenhaus, aus dem bereits zwei Bienenvölker fleißig nach Honig und Pollen suchen.

„Die Völker werden vom Imkerverein Uelsen betreut, am Bienenmobil soll es zukünftig Informationen rund um die Biene geben“, erklärt Lambertus Arends. Das fahrbare Bienenheim ist für die Besucher zugänglich, im Innern lassen sich geschützt durch eine Glasscheibe die Bienen bei ihrem regen Treiben beobachten. „Wir suchen für unser Bienenhaus noch einen passenden Namen“, sagt Lambertus Arends.

Bildergalerie Saisoneröffnung Arendshof Bild / Bild kaufen Foto: Carl Hesebeck

Neu auf dem Arendshof sind auch die Exmoor-Ponys „Klara“ und „Henry“, die aus dem Tierpark Sababurg in der Nähe von Kassel stammen. Im vergangenen Jahr liefen die beiden Tiere dort noch mit anderen Exmoor-Ponys und Wisenten gemeinsam in einer Herde. Mit den beiden Ponys hat eine weitere bedrohte Rasse Einzug auf den Hof gefunden, die sich wie die Bunten Bentheimer Schweine oder die Wollschweine durch ihre Genügsamkeit und Robustheit auszeichnen. „Klara“ und „Henry“ sollen demnächst eine Grundausbildung bekommen. Noch sind die beiden Pferde ein wenig schüchtern, mit ein wenig Futter lockt Lambertus Arends sie trotzdem ans Gatter. Im Streichelzoo haben bereits einige der Ziegen Nachwuchs bekommen, die nun munter durch das Gehege tollen.

Aus gesundheitlichen Gründen wird sich der Frühjahrsputz nach der Winterpause ein wenig über die Osterzeit hinausziehen, trotzdem sollte einem Besuch bei Wollschwein und Co. nichts im Wege stehen. Der Arendshof öffnet am Ostermontag ab 14 Uhr, für jedes Kind ist an diesem Tag in den Futtereimern eine kleine Überraschung versteckt. Bis zum 31. Oktober kann der Hof am Coevorden-Piccardie-Kanal außer dienstags und donnerstags jeden Tag von 14 bis 18 Uhr besucht werden. In den Sommerferien hat der Arendshof jeden Tag geöffnet, passend zum neuen Bienenmobil soll dann auch eine Ferienpassaktion rund um die Biene starten.