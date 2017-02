Obergrafschaft

„Rush Hour“ in der Hilgenstiege in Bad Bentheim

Die Bahnunterführung ist gesperrt. Für findige Bad Bentheimer ist das allerdings kein Problem: Anstatt die offizielle Umleitung zu nehmen, fahren sie einfach über die Hilgenstiege. Darüber ärgern sich die Anwohner.

Bad Bentheim. Noch mal fünf Monate machen sie nicht mit. Das steht für das Ehepaar Greiner fest. Schon bei der letzten Sperrung der Bahnunterführung im Sommer in Bad Bentheim gingen die Anwohner der Hilgenstiege auf dem Zahnfleisch. Denn viele Autofahrer auf dem Weg nach Nordhorn nutzen eben nicht die offizielle Umleitung über die Autobahn und Schüttorf, sondern fahren über die Deilmannstraße, die Hilgenstiege und auch über den Butterweg. Die Folge: Stau vor der eigenen Haustür.

„Rush Hour“

„Ab halb sechs Uhr geht es los. Wenn die Pendler zur Arbeit wollen und zum auch zum Feierabendverkehr ist hier kein Durchkommen mehr“, klagt Helga Greiner. Sie lässt ihre Katzen nicht mehr raus, aus Angst, ihnen könnte etwas passieren. Auch sie selbst meidet die Straße. „Ich bin gehbehindert und der Gehweg ist so schlecht ausgebaut, dass ich mit dem Rollator eigentlich die Straße nutzen muss. Aber die Autos fahren so dicht an mich heran und hupen sogar, wenn es ihnen nicht schnell genug geht“, sagt Helga Greiner. Sie wünscht sich eine Lösung von der Stadtverwaltung: „Vielleicht könnte man hier eine Anliegerstraße machen oder auch mal blitzen. Hier fahren die Pendler viel zu schnell durch.“

Beschwerden

Bereits am ersten Tag der Sperrung haben sich viele weitere Anwohner im sozialen Netzwerk Facebook über das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Sperrung der Bahnunterführung beschwert. „Letztes Mal war es auch schon so schlimm. Deswegen wollen wir uns auch beschweren. Es ist zu laut, um das Fenster aufzumachen“, erzählt Helga Greiner.

Lastwagen-Verbot

Ein weiteres tonnenschweres Problem seien vor allem die Lastwagen, die auch nicht die Umleitung fahren, sondern die Schleichwege nutzen. „Die fahren uns doch die Straße kaputt und wir Anlieger dürfen dann später die Reparaturen zahlen“, meint Egbert Greiner. Dieses Problem soll nun aber gelöst werden. „Die Hilgenstiege soll für Lastwagen gesperrt werden“, berichtet Heinz-Gerd Bökenfeld, Leiter für den Fachbereich Ordnung, Schule, Sport, Jugend und Soziales in Bad Bentheim. Die Schilder, die die Straße für den Verkehr für 7,5-Tonner sperren soll, sollen so schnell wie möglich aufgestellt werden. „Wir verstehen die Aufregung der Anwohner. Die Schleichfahrer können wir leider nicht verhindern, aber die Lastwagen dürfen nicht mehr auf der Straße fahren“, sagt Bökenfeld auf Nachfrage der GN.

Halteverbot

Außerdem hat die Stadt einige Halteverbotsschilder aufgestellt, die ebenfalls für Entlastung auf der Straße sorgen sollen. „Die Umleitung ist auch für uns sehr schwierig. Vor allem ortsunkundige Besucher, wie die Kurgäste, finden sich nicht zurecht. Sie kennen teilweise den Weg ins Bad nicht, müssen den langen Umweg fahren und wissen dann nicht wohin. Wir suchen gerade für die Kurgäste noch nach einer Lösung“, berichtet Bökenfeld.

Sanierung?

Ob die Hilgenstiege, oder auch die Deilmannstraße und der ebenfalls betroffene Butterweg nach den Bauarbeiten saniert werden müssen, kann Bökenfeld noch nicht sagen: „Das hängt davon ab, wie die Hilgenstiege nach den fünf Monaten aussieht. Wichtig ist, dass die Lastwagen dort nicht mehr durchfahren. Dafür ist die Fahrbahn nicht gemacht. Das Verbot wird die Situation etwas entschärfen.“