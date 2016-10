Nordhorn

Rückklick: Alles neu rund um den Nino-Hochbau

Von Steffen Burkert

Bei Nino in Nordhorn hält längst kein Zug mehr. Stattdessen regieren dort die Bagger, am Hochbau entsteht unter anderem ein Kinozentrum. Deutlich wird die Veränderung zum Beispiel in diesem Vergleichsbild.

