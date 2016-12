Lokalsport

Rückblick: Die HSG und ihre Weihnachtsspiele

Am 2. Weihnachtstag treten die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen in der Lingener Emsland-Arena gegen den Dessau-Roßlauer HV an. Seit 1999 bestritt die HSG schon fünf Mal direkt am Feiertag ein Heimspiel.

Nordhorn. Es war der „süßeste Sieg des Jahres“, wie die Grafschafter Nachrichten nach dem Heimspiel titelten: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen hatten am 26. Dezember des vergangenen Jahres in Lingen das traditionsreiche Derby gegen den TV Emsdetten mit 28:26 gewonnen. In dieser Saison bestreiten die HSG-Handballer wieder am 2. Weihnachtstag ein Heimspiel in Lingen: Um 17 Uhr ist der Dessau-Roßlauer HV zu Gast.

In der 1. und 2. Bundesliga haben Handballspiele rund um die Weihnachtsfeiertage eine lange Tradition: Ehe es im Januar in eine längere Liga-Pause wegen der WM bzw. EM geht, wird in der Regel bis kurz vor Silvester um Punkte gespielt. Die HSG war seit dem Bundesliga-Aufstieg 1999 bislang fünf Mal direkt am 2. Weihnachtstag gefordert:

Weihnachten 2005: Es war ein Weihnachts-Thriller, allerdings mit einem glücklichen Ende für die HSG. Vor 2900 Zuschauern im Euregium besiegte die damalige Bundesliga-Mannschaft von Trainer Ola Lindgren Frisch Auf Göppingen mit 28:27. Der strahlende Held war der schwedische Linksaußen Matthias Franzen, der kurz vor Schluss den letzten Treffer erzielte. Nach der Hinrunde belegten die Nordhorner den fünften Tabellenplatz.

Weihnachten 2006: Auch wenn den HSG-Handballern in der Spielzeit 2006/07 die beste Hinrunde seit dem Bundesliga-Aufstieg gelang: Der THW Kiel war am 2. Weihnachtstag eine Nummer zu groß. Der deutsche Meister war der HSG im ausverkauften Euregium in jeder Hinsicht überlegen und gewann mit 37:29. Vielleicht lag es auch daran, dass neben Holger Glandorf auch Piotr Przybecki und Matthias Franzen verletzt fehlten. Bester Werfer war Jan Filip (7/2 Tore).

Weihnachten 2007: Mit dem Aufsteiger aus Berlin hatten Peter Gentzel und Co. keine großen Probleme. Das Euregium war erneut ausverkauft, als die HSG-Handballer am 26. Dezember 2007 die Füchse mit 36:30 besiegten. Damit blieben sie seit einem Jahr daheim ungeschlagen. Weniger zufrieden mit dem Weihnachtsspiel war Frank Schumann: Er trug damals das Trikot der Berliner Füchse.

Weihnachten 2012: Nach einigen Jahren ohne Heimspiel am Weihnachtstag war in der Zweitliga-Saison 2012/13 die SG Leutershausen im Euregium zu Gast. Der Tabellenletzte zog nur 1250 Zuschauer an, diese sahen aber ein unerwartet dramatisches Duell – und einen Nordhorner Geniestreich, der die Partie entschied: Mit einem Kempa-Tor in allerletzter Sekunde auf Pass von Bobby Schagen sicherte Nils Meyer der HSG Nordhorn-Lingen den 31:30-Erfolg. Die Truppe ging als Tabellenvierter in die Winterpause.

Weihnachten 2015: Ein Derbysieg gegen Emsdetten ist für die HSG und ihre Fans immer schön, nach dem 28:26 am 26. Dezember 2015 in Lingen war aber vor allem die Erleichterung groß: Das Zwei-Städte-Team beendete eine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen – und das vor der imposanten Kulisse von 3150 Zuschauern in Lingen. Beide Teams gingen ans Limit. Nicky Verjans sah in der 56. Minute die Rote Karte.

Weihnachten 2016: Am 2. Weihnachtstag ist Dessau-Roßlau zu Gast – und wie schon im Vorjahr darf die HSG auf eine große Unterstützung des Publikums hoffen. Immerhin werden bereits die Sitzplatzkarten knapp.