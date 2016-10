Nordhorn

„Roxy Kulturzentrale“ feiert auf der Blanke

Am Sonnabend, 22. Oktober, werden von 15 bis 19 Uhr in der „Roxy Kulturzentrale“ am Gildehauser Weg 75 im Nordhorner Stadtteil Blanke die Ergebnisse der Werkstätten präsentiert. Außerdem wird gefeiert.

gn Nordhorn. Ein Ort für Experimente, ein Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen, Projekte und Kreativität will seit zwei Jahren die „Roxy Kulturzentrale“ im Ortsteil Blanke sein. Alle ehrenamtlich Engagierten, alle Eltern und Verwandten der Teilnehmer sowie alle interessierten Besucher sind zum Kulturfest am 22. Oktober eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen gibt es ab 15 Uhr den Geschichtentauschtisch für alle, die gerne Geschichten erzählen oder hören. Es geht von eigenen Kindheitserlebnissen bis hin zu Märchen. „Es wird spannend, traurig oder lustig, aber auf jeden Fall sehr gemütlich“, versprechen die Veranstalter. Ab 16 Uhr wird die Blanke-Bühne in Beschlag genommen. Das Theaterprojekt „@home“ zeigt Szenen aus seiner Arbeit, inspiriert vom Kinderbuch „Zuhause kann überall sein“. Das „Sound of Blanke-Projekt“ präsentiert Musik von Rap bis Rock. Auch Tanz wird nicht fehlen. Anschließend gibt es die offene Bühne für jedermann. Ob Hip Hop, Poetry Slam, Schauspiel, Jonglage, Hundedressur, Blockflötensolo oder Zaubertricks: Für maximal 3,5 Minuten gehört die Bühne allen. Bewerbungen für diese „Open Stage“ werden bis zum 18. Oktober telefonisch bei Laura Freisberg oder per Mail angenommen. Darüber hinaus präsentiert die Textilkunstwerkstatt ihre Arbeiten zum Thema Identität und Herkunft: „Patchworkmalerei“ und Textilskulpturen, die unter der Leitung von Kinga Röder de Jong zum Thema „Mein fremdes Gesicht“ entstanden sind. Die Teilnehmer der Holzwerkstatt zeigen mit Leiter Ferdinand Santel ihre Werke in der Werkstatt. Zum Abschluss gibt es das gemeinschaftliche Suppenkochen mit musikalischer Begleitung, zu dem jeder zum Beispiel Gemüse mitbringen kann. Die Mitarbeiter wollen weiterhin kreative Ideen für und vor allem aus der Blanke sammeln und das Leben im Stadtteil weiter gemeinschaftlich verändern und gestalten. Deshalb freut sich das Team auch besonders über die Vereine und Privatpersonen, die den Tag mit ihren vielfältigen Beiträgen bereichern: „Der Eintritt ist frei. Helfende Hände für Kaffee kochen, aufbauen und 1000 kleine Dinge sind allerdings immer willkommen.“ Anmeldungen nimmt Laura Freisberg, Telefon 0177 8747916, kontakt@bockfrosch-kultur.de, entgegen.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen