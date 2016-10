Ticker

Rot-Rot-Grün steigt laut Meinungsumfrage in der Wählergunst

dpa Berlin. Ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken auf Bundesebene verzeichnet nach einer Umfrage eine leicht gestiegene Zustimmung bei den Wählern. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend berichtet, käme Rot-Rot-Grün auf insgesamt 46 Prozent der Wählerstimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Eine absolute Mehrheit erreicht demnach derzeit nur die große Koalition aus CDU und SPD. Am meisten verlor die AfD. Sie lag in der Umfrage bei 13,5 Prozent.