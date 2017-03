GN-Szene

Rosen zu Valentinstag – ein Muss?

Heute ist Valentinstag. Ein ganz normaler Tag oder ein ganz besonders romantischer Tag? Unser Szene -Autor Thong Nguyen aus Nordhorn hat dazu eine eigene Meinung.

Diesen Text hat Thong Nguyen (25 Jahre) für GN-Szene verfasst.

Rosen sind rot,Veilchen sind blau

Rosen sind teuer, das weißt du genau!

Nordhorn. Was darf Man(n)nicht vergessen? Den Geburts-, Jahres- und Valentinstag. Natürlich ist letzteres das Lästigste, aber nicht alle Frauen sind auf diesen vorgegebenen Tag fokussiert. Zum Glück.

Aber man kann diesen Tag nicht vergessen. Entweder bekommt man das durch die Medien mit oder im eigenen Kreis wird es mehr oder weniger ernst thematisiert. Als Single kann man da nur kotzen. Und wenn man in einer Beziehung ist, kann dieser Tag erst recht nervig sein, wenn man weiß, dass die Freundin gewisse Erwartungen hat und das Umfeld an eurer Beziehung zweifelt nur, weil keine Rosen verschenkt wurden.

Was kann man daraus lernen? Erstens muss man – auf gut deutsch gesagt – drauf scheißen, was das Umfeld davon hält. Das ist im Allgemeinen eine gute Voraussetzung, um sich selbst treu zu bleiben und Spaß im Leben und vor allem in der Beziehung zu haben.

Und zweitens können Pärchen machen was sie wollen, solange beide das wirklich schön finden. Es klingt herzlos, aber ich würde nicht mit einer Frau leben können, die mir jedes Jahr vorhält, wie unromantisch ich bin, wenn ich ihr zum Valentinstag keine Rosen schenke. Denn wenn sie wegen so einer Sache mit mir diskutiert, frage ich mich, ob sie keine anderen Probleme hat und ob sie es nicht zu schätzen weiß, dass ich ihr 365 Tage im Jahr zuhöre, sie unterstütze und zum Lachen bringe. Was soll man Frauen noch geben? Die Nieren oder die Kreditkarte?

Natürlich übertreibe ich. Ihr könnt eurer Freundin so viele Rosen kaufen, wie ihr wollt. Versteckt sie in ihrer Handtasche, im Bett oder Kleiderschrank, aber denkt daran, dass Stacheln dabei sind. Autsch!

Habt Spaß in eurer Beziehung und wenn ihr euch gemeinsam über den Valentinstag lustig machen wollt, ignoriert ihn oooder noch besser: Der Mann schenkt eine Plastikrose, auch wenn mich die Blumenhändler für diesen Vorschlag mit einem Strauß erschlagen wollen.

Aber sie hat einen wesentlichen Vorteil: Sie wird niemals verwelken und das wünscht man sich doch auch für die Beziehung, nicht wahr!?

