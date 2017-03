Obergrafschaft

Roberto Linguari: Vom Ring in den Bundestag?

Der 55-jährige Schüttorfer Roberto Linguari tritt für die Bundestagswahl im Wahlkreis 31 für Die Linke an. Er war mal Wrestler beim VfL Weiße Elf.

gn Schüttorf. Die Linke wählte auf einer eigens dafür einberufenen Mitgliederversammlung kürzlich den 55-jährigen Gastarbeitersohn, Gewerkschafter und Umweltschützer Roberto Linguari zum Direktkandidaten der Partei für die Bundestagswahl – einstimmig und ohne Gegenkandidaten. Der Schüttorfer tritt für den Wahlkreis 31 an, zu dem auch seine Heimatstadt gehört. Dieter Eberhard, Sprecher der Grafschafter Linken, meinte in einer Pressemitteilung: „Roberto Linguari ist genau der Richtige für die Region und unseren Kreisverband.“ Linguaris politischen Schwerpunkte sind die Schaffung einer zukunftsfähigen Alterssicherung, die Beschäftigung und Ausbildung von mehr Pflegekräften, die Bekämpfung der Kinder- und Altersarmut in Deutschland, ein nachhaltiger Stopp von Waffenlieferungen in Krisenregionen, die Bekämpfung der Massentierhaltung und die Eindämmung der Grundwasserbelastung in unserer Region. Zudem fordert der Schüttorfer eine sofortige Abschaltung des AKW Lingen und keine weiteren Urantransporte. Weiter möchte er sich dafür stark machen, dass die hiesige Grundwasserproblematik bekannter gemacht, nachhaltiger bekämpft und endlich beseitigt wird.

Linguari betonte: „Ich will mich einsetzen für eine insgesamt gerechtere, sozial nachhaltigere Politik und für eine friedliche Zukunft. Bürger sollten sich angesprochen und verstanden fühlen und das Gefühl haben, ernst genommen zu werden.

Übrigens: Der 55-Jährig stand einige Jahre als Wrestler beim VfL Weiße Elf in Nordhorn im Ring. Bei der Mischung aus Kampf und Show trat er unter dem „Kampfnamen“ „Italien Heartbreaker“ auf.