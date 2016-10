Ticker

Robert De Niro würde Trump gerne „eine reinhauen“

dpa Washington. Der US-Schauspieler Robert De Niro würde Donald Trump nach seinen eigenen Worten gerne „eine reinhauen“. Dies sagte der Künstler in einem Video, das US-Bürger zur Teilnahme an den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen ermutigen soll. Die Produktionsfirma Anonymous Content hatte Medienberichten zufolge Prominenten in den USA die Frage gestellt, was ihnen wichtig sei. De Niro sagte unter anderem, Trump sei offensichtlich dumm - er sei ein Nichtsnutz, ein Hund, ein Schwein, ein Betrüger, ein notorischer Lügner, ein Köter, der nicht weiß, wovon er spreche.