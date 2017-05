Region

Riss im Dachverband der Schützen

Es herrscht Waffenruhe zwischen Traditions- und Sportschützen im Nordwesten Niedersachsens. Nach mehr als zweijährigem Streit ziehen sie getrennt voneinander.

Osnabrück. Steigende Kosten für Kauf und Umbau eines Leistungszentrums für Sportschützen in Bassum hatten viele Brauchtumsschützen auf die Palme gebracht. In Stadt und Landkreis Osnabrück trennten sich zahlreiche Vereine vom Nordwestdeutschen Schützenbund (NWDSB) sowie vom Bezirksverband Schützenbund Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim (OEGB) und gründeten den Bund der Osnabrücker Schützen (BOS). Dem sind mittlerweile 22 Vereine aus der Region mit rund 4500 Mitgliedern beigetreten, die allerdings nicht mehr an Wettbewerben für Sportschützen auf Landes- und Bundesebene teilnehmen dürfen. BOS-Präsident Andreas Grewe aus Hunteburg zieht dennoch zufrieden eine Bilanz: „Was wir geschaffen haben, kann sich sehen lassen.“

Noch 821 Vereine übrig

NWDSB-Geschäftsführer Andreas Viebrock sieht das etwas anders. „Der BOS ist kein Verband, mit dem wir etwas zu tun haben“, sagt der Bassumer Schützenfunktionär, dessen Verband in den vergangenen fünf Jahren schwer gerupft worden ist. Von 980 Vereinen mit 134.830 Mitgliedern, die 2012 dem NWDSB angehörten, sind noch 821 Vereine mit 112115 Mitgliedern übrig. Ein Grund für den schmerzhaften Aderlass wird zweifellos das ehrgeizige Immobilienprojekt in Bassum sein. Ursprünglich sollte das neue Leistungszentrum des Nordwestdeutschen Schützenbundes 3,5 Millionen Euro kosten. Dafür sollte jedem Mitglied – Sportschützen ebenso wie die große Mehrheit der Traditionsschützen – ein auf 20 Jahre befristeter Aufschlag auf den Beitrag von 1,50 Euro pro Jahr berechnet werden.

2012 soll dann urplötzlich ein Fehlbetrag von letztlich unterm Strich fast einer Million Euro aufgetaucht sein, der bei Brauchtumsschützen wie Andreas Grewe das Fass zum Überlaufen brachte: „Jetzt reicht es uns“, schilderte der Hunteburger damals seine Sicht auf die Entwicklung, und: „Viele Schützen fragen sich: Was habe ich von dem Landesleistungszentrum? Ich komm da selber nie hin.“ Im 2015 gegründeten Bund der Osnabrücker Schützen steht die Tradition klar im Vordergrund: Verbandsmeisterschaften sowie Kaiser- und Königsschießen, außerdem Königsbälle und Jugendtage. „Der BOS hat sich positiv entwickelt“, meint Grewe.

Das Verbandsgebiet begrenzt sich auf Stadt und Landkreis Osnabrück. „Wir wollen gar nicht zu Landes- oder Bundesmeisterschaften fahren“, betont der BOS-Präsident. Die früher einmal „vergiftete“ Atmosphäre zwischen NWDSB und OEGB auf der einen und dem BOS auf der anderen Seite hat sich abgekühlt. Man könnte auch sagen, sie ist frostig. Andreas Grewe: „Mit dem Nordwestdeutschen Schützenbund und dem Bezirksverband Schützenbund Osnabrück/ Emsland/Grafschaft Bentheim befassen wir uns nicht mehr.“

Eine Kostenexplosion um knapp eine Million Euro auf dann 4,5 Millionen Euro hatte der Vorstand des NWDSB stets bestritten. Kauf und Umbau eines ehemaligen metallverarbeitenden Betriebs für Rohrsysteme in Bassum von 3,5 Millionen Euro müssten um maximal 450000 Euro aufgestockt werden. Die unerwarteten Mehrkosten wurden begründet unter anderem durch eine neue Heizungsanlage und Elektroinstallationen, behördliche Sicherheitsauflagen wie Brandschutz und einen Rauchabzug.

Selbst Baustopp auferlegt

Und diese unterm Strich rund 3,9 Millionen Euro sind auch zwei Jahre später immer noch „Stand der Dinge“, sagt Andreas Viebrock. Allerdings ist es in dieser Zeit auch zu einem „selbst auferlegter Baustopp“ gekommen, wie der NWDSB-Geschäftsführer einräumt: „Unter anderem wegen kontroverser Diskussionen, anonymer Anzeigen und Vereinsaustritten.“

Nach Viebrocks Angaben ist das Projekt „Landesleistungszentrum Bassum“ derzeit zu etwa drei Vierteln abgeschlossen. Der Gebäudekomplex mit insgesamt vier Hallen beherbergt unter anderem 36 elektrische Schießstände mit neuester Technik, weit mehr als 100 Luftdruckstände und Stände für Bogenschützen sowie eine Veranstaltungshalle mit rund 2000 Quadratmetern. „Wir haben unter anderem einen zinslosen Kredit der Stadt Bassum über 500000 Euro bekommen und bereits komplett zurückgezahlt“, rechnet der NWDSB-Geschäftsführer vor, außerdem seien von einem 1,5-Millionen-Euro-Bankkredit schon 200000 Euro zurückgezahlt worden. Darüber hinaus haben Privatleute Darlehen über 250000 Euro gewährt.