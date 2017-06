Grafschaft

Riesenspaß mit „Rabatz im Zauberwald“

Die Premiere des Kindermusicals „Rabatz im Zauberwald“ auf der Freilichtbühne Bad Bentheim begeisterte kleine und große Zuschauer gleichermaßen.

Bad Bentheim. Märchenhafte Bedingungen für eine Premiere auf der Freilichtbühne: weiße Frühlingswölkchen an den hellblauen Himmel getupft, linde Temperaturen und eine fröhlich-gelöste Stimmung bei den vielen kleinen und großen Besuchern. Am Himmelfahrtstag ging zum ersten Mal und mit einem Erfolg das Kinderstück „Rabatz im Zauberwald“ über die Bühne zwischen den romantischen Bentheimer Sandsteinfelsen.

Auch gestern erwies sich erneut, welchen Schatz die Kurstadt und mit ihr die ganze Grafschaft Bentheim in dieser Freilichtbühne hat. Damit ist zwar auch das eindrucksvolle Ambiente gemeint, vor allem aber die 40 Laienschauspieler zwischen Kindergarten- und Seniorenalter. Unter der Regie von Gudrun H. Lelek bezauberten sie das Publikum mit quasi-professionellem Agieren und mitreißender Spielfreude. Man hatte den Eindruck, dass die Akteure in ihren bunten Kostümen (verantwortlich: Rosemarie Meyenberg) genauso viel Spaß am „Rabatz“ hatten wie das Publikum auf den sehr gut gefüllten Rängen.

Geschichte einer Freundschaft

„Rabatz im Zauberwald“ gehört zur Kategorie der Kindermusicals. Das von Wolfgang Barth (Text) und Klaus Rüter (Musik) erdachte Stück erlebte 1997 seine Uraufführung: damals auch im Mai und auch auf einer Freilichtbühne, nämlich in Hamm. Es jetzt für Bad Bentheim zu adaptieren, erwies sich als gute Idee.

Im lockeren Wechsel von Spielszenen und Songs wird eine Geschichte von bedrohter Freundschaft und erfolgreichem Zueinanderstehen erzählt. Die Lieder (musikalische Leitung Magdalena Otto) korrespondieren mit Tanzszenen (Choreografie Dominique Schölling) und haben weder mit Blick auf den Text noch in musikalischer Hinsicht Patina angesetzt.

Rattenbande fällt in die Idylle ein

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden der Freilichtspiele Bad Bentheim, Dr. Joachim Ohnemus, gab der Märchenerzähler (Gerd Ottersbach, ihn erlebte man später auch als König) eine Einführung ins Geschehen, das die Figuren aus einem knappen Dutzend altbekannter Märchen zum Leben erweckt und zueinander in Beziehung bringt.

Mit Tannenbäumen und Pilzen, einem schwarzen und einem weißen Schloss markieren Bühnenbildner Hein Schlüter, Bühnenbauer Stefan Rosenski und Requisiteur Hauke Scheffel das Märchenparadies des Zauberwalds. Hier schüttelt Frau Holle – hoch oben in den Felsen – ihre Betten aus, hier knabbern Hänsel und Gretel am Lebkuchenhaus der Hexe. Schneewittchen und seine Zwerge, Pinocchio und Aladin, der gestiefelte Kater, Rotkäppchen und Dornröschen könnten hier in Eintracht leben, fiele da nicht eine üble Rattenbande in die Idylle ein.

Kostümfarbe zeigt, wer gut und wer böse ist

Anführer ist der krallenbewehrte Raffzahn (Uta Rosenski). Der finstere Herrscher über die graue Nagerarmee ist jedoch der Schwarze Zauberer (Martin Holtmann). Weil er einst die Macht im Zauberwald an sich reißen wollte, ist er ins schwarze Schloss verbannt worden. Hier braut er giftige Mixturen und sinnt auf Rache. Sein Gegenspieler ist der weise (weiße) Rollum (Paul Scholand). Die Kostümfarbe macht klar, wer der Böse und wer der Gute ist.

Den Ratten gelingt es, die Utensilien zu stehlen, ohne die die Märchen nicht funktionieren: das Pfefferkuchenhaus, das rote Käppchen, das Kissen der Frau Holle ... Auf den Rat des Königs hin gründen die Bestohlenen eine Märchenpolizei. Der weise Rollum beschwört sie zusammenzuhalten. Nur als Freunde sind sie stark genug, den bösen Zauberer zu besiegen.

Dass das nach einigen aufregenden Abenteuern gelingt, ist für eine so kindgerechte Dramaturgie selbstverständlich. Mehr aber wird hier nicht verraten. Es stehen ja noch etliche Aufführungen an. Bei der Premiere gab es jedenfalls einen Riesenapplaus. Bleibt noch die Bitte um Verständnis dafür, dass hier nicht alle Mitwirkenden genannt werden können. Verdient hätten sie es auf jeden Fall.

Kommende Vorstellungen können unter freilichtspiele-badbentheim.de/programm/ in Erfahrung gebracht werden.