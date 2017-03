Obergrafschaft

Riesenpuzzle nach 760 Arbeitsstunden fertig

Bild 1 / 2 Nach 760 Stunden Arbeit präsentierten die Mitglieder des Puzzleteams stolz das Ergebnis. Foto: Austrup

Dichtgedrängt verfolgten die Besucher die feierliche Enthüllung des Puzzles in der Schüttorfer Grundschule auf dem Süsteresch. Foto: Austrup.

Von Susanna Austrup

Rappelvoll war der Flur in der Grundschule am Süsteresch, in dem das Puzzle hing. Punkt 14 Uhr entfernten Bürgermeister Jörn Tüchter und Helga Rademaker gestern unter Beifall das weiße Tuch.

Schüttorf. Genau 40.320 Teile haben die zehn Schüttorfer Puzzlefreunde seit Jahresbeginn zusammengesteckt und damit das weltgrößte Puzzle, das in Serie produziert wird, in einer Premierenleistung fertiggestellt. Das Puzzle hatte die Firma „Ravensburger“ zur Verfügung gestellt (die GN berichteten). Das fertige Werk mit zehn Disneymotiven ist 6,80 mal 1,90 Meter groß und rund 20 Kilogramm schwer. Es schmückt nun eine Flurwand in der Grundschule am Süsteresch. Das nächste Mal würden sie sich ein Puzzle mit 80.000 Teilen vorknöpfen, scherzte Dieter Ohmann nach der feierlichen Enthüllung. Eins steht jedoch fest: Im nächsten Jahr wird das nicht sein. „Wir legen jetzt erstmal eine Pause ein“, sagte Helga Rademaker im GN-Gespräch. Immerhin hätte das Puzzleteam nun dreimal in Folge das erste Jahresdrittel mit Puzzeln verbracht und dafür viel Zeit geopfert. Außerdem müssten geeignete Räumlichkeiten für ein 80.000-teiliges Puzzle zur Verfügung stehen und das Bürgerzentrum sei ja noch Zukunftsmusik. Bei den Grundschulkindern kamen die Motive an. Schneewittchen, Ariella, Peter Pan oder Micky Maus: Die zehn verschiedenen Motive aus Disneyfilmen waren den meisten bekannt. Und wie haben die Schüttorfer Puzzlefreunde sich durch all die vielen Teile geackert? „Indem wir kräftig sortiert und immer wieder probiert haben“, antwortete Rademaker. Die einzelnen Motive wurden jeweils separat in einem Beutel verpackt geliefert. Da jedes Bild nach der gleichen Vorlage gestanzt wurde, durften die Teile der verschiedenen Bilder nicht vermischt werden. Immer wenn ein Bildausschnitt fertiggelegt war, wurden die Puzzleteile anschließend mit Holzleim auf die Platte geklebt. Für die Besucher war der Nachmittag eine runde Sache bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst. Die Schüttorfer Kleintierzüchter führten vor, wie Nistkästen gebaut werden, und informierten über besondere Hühnerrassen. Auf dem Schulhof präsentierte sich die Jugendfeuerwehr mit diversen Spielen und Geräten.

