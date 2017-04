Niedergrafschaft

Richtkranz über der Scheune beim Bauernmuseum

Von Hermann Lindwehr

Der Richtkranz weht am First der 15 mal sechs Meter großen Fachwerkscheune am Bauernmuseum in Osterwald. Hier hat ein altes Gemäuer, das in Handarbeit in der Region abgetragen worden war, ein neues Zuhause gefunden.

Osterwald. Bürgermeisterin Gerda Brookmann betonte, dass ohne das Drängen von Ehrenbürgermeister Johann Diekjakobs bei der Dorfentwicklung die Scheune hätte gar nicht entstehen können. Die Zimmerleute Luka Scholtmann, Ralf Brünink und Alfred Smoor hatten in traditioneller Kluft das Dach erklommen und die Richtkrone aufgezogen. Scholtmann erklärte im Richtspruch: „Die Fachwerkscheune des Bauernmuseum ist nun Wirklichkeit geworden. Es ist geschafft und wie ihr seht, die Scheune steht in voller Pracht aus bestem Holz gemacht. Stolz vom Richtbaum bunte Bänder wehen, sie sagen: diese Scheune wird hundert Jahre stehen. Der Architekt bei Tag und Nacht hat über alles nachgedacht, gezeichnet und gerechnet, gelungen ist es ganz prächtig.“ Ein Loblied gab es auch für die Zimmerleute. Der 2. Vorsitzende des Bauernmuseum Brookman Osterwald, Günter Niers, trieb mit gezielten Hammerschlägen den letzten Nagel in die Pfette. Nachdem er den traditionellen Schluck auf das Wohl aller am Bau Beteiligten genommen hatte, dankte Bürgermeisterin Gerda Brookmann dem Landesamt für ländliche Entwicklung für die Förderung der Scheune sowie der gesamten, bisher durchgeführten Dorferneuerungsmaßnahmen. Lob und Anerkennung zollte sie den Handwerkern vom Bauunternehmen Mühlstegen und von der Zimmerei Brünink & Smoor sowie Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp und Planer Heinrich Lambers. Oldekamp betonte: „Die Bauernscheune ist eine tolle Bereicherung für das kulturelle Leben in Osterwald und in unserer Samtgemeinde.“ Er zitierte den österreichischen Schriftsteller Hans Lohberger: „Bewahrung der alten Tradition und sich seiner Vergangenheit bewusst zu sein, heißt Zukunft haben.“ Die gesteckten Ziele könnten nur durch das starke und ausgeprägte Ehrenamt durch den Museumsverein erreicht werden, der sich hier liebevoll um das Geschaffene kümmere. „Osterwald wird durch einen starken Zusammenhalt in der Gemeinde geprägt. Man hat hier einen beliebten Dorftreffpunkt und Anziehungspunkt für viele Einheimische und Besucher. Radfahrer kommen jeden ersten Sonntag in der Saison zum Kaffeetrinken,“ betonte er Samtgemeindebürgermeister. Das Bauernhofmuseum sei als Trauzimmer ein begehrtes Fotomotiv und bekomme durch die neue Scheune hierfür noch mehr Möglichkeiten. Die 1. Vorsitzende des Bauernmuseums Osterwald, Anita Moss, sagte beim Richtfest: „Unsere Vereinsmitglieder sind eifrig dabei. Wir haben schon viel Freude bei den Vorbereitungen gehabt. Mit Heinrich Lambers haben wir einen guten Partner, der immer alles mit uns bespricht. Das ist natürlich ganz wichtig, denn wir brauchen den Platz in der Scheune. ’Et löppt‘ und so sehen wir hoffentlich unfallfrei der Fertigstellung entgegen.“ Heinrich Lambers betonte vor dem Richtschmaus: „Es ist immer wieder schön, etwas besonderes wie die Bauernscheune zu machen.“

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen