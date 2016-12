Region

Rheine: Mann drohte sich im Rathaus anzuzünden

Ein 49-jähriger Mann hatte sich am Vormittag auf der Sozialetage im Rathaus Rheine mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und drohte, sich anzuzünden. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Rheine. Ernster Zwischenfall im Rheiner Rathaus: Ein 49-jähriger Mann hatte sich am Mittwochvormittag gegen 11.35 Uhr auf der Sozialetage mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und gedroht, sich anzuzünden. Nach Angaben der Stadtpressestelle haben Mitarbeiter den Mann, ein Asylbewerber aus Pakistan, der seit fünf Jahren in Rheine lebt, überwältigt und so Schlimmeres verhindert. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden alarmiert. Der 49-Jährige und ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, zwei Sachbearbeiterinnen erlitten einen Schock, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die betroffenen Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden psychologisch betreut, der 49-jährige Asylbewerber ist mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Einige Rathaus-Mitarbeiter haben nach den Ereignissen am Vormittag die Arbeit abgebrochen und sind nach Hause gegangen. „Dafür haben wir Verständnis“, sagte Stadtsprecher Frank de Groot-Dirks.

Die Polizei prüft die Hintergründe der Tat.